Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Chương trình giao lưu chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên "Sức mạnh Việt Nam" góp phần tôn vinh chiều sâu văn hóa dân tộc, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước,

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn nghệ thuật với chủ đề "Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam: Tôn vinh cội nguồn - Kết nối thời đại".

Mang tư tưởng xuyên suốt về tinh thần gắn bó, sự tôn trọng khác biệt và trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, phần nghệ thuật trong chương trình "Sức mạnh Việt Nam" được dàn dựng công phu qua 4 chương: Cội nguồn sức mạnh, Văn hóa kết nối muôn miền, Tiếp nối mạch nguồn - vươn tới tương lai và Kết nối thời đại - Sức mạnh tương lai.

Chương trình giao lưu chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên "Sức mạnh Việt Nam" góp phần tôn vinh chiều sâu văn hóa dân tộc, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước,

Xuyên suốt 4 chương là 4 phóng sự chuyên đề, lần lượt đi từ chiều sâu lịch sử, sự giao thoa bản sắc của 54 dân tộc, đến mô hình cộng đồng chung tay bảo tồn nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững.

Đặc biệt, hành trình ứng dụng công nghệ số của thế hệ trẻ để đưa di sản vươn ra thế giới đã tạo nên điểm nhấn hiện đại, tươi mới, hòa quyện cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ dàn nghệ sĩ tên tuổi và dàn nhạc dân tộc.

Xen kẽ các không gian nghệ thuật là phần tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cùng PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc trò chuyện làm rõ vai trò nền tảng của văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết, định hướng đưa di sản hòa nhập vào đời sống đương đại và phát triển công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cùng PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tọa đàm trong chương trình

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và hơi thở đương đại. Có thể kể đến là "Việt Nam gấm hoa" (sáng tác Minh Châu), do Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo cùng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, các vũ đoàn và hợp xướng biểu diễn; "Đất nước trọn niềm vui" qua giọng ca NSƯT Đăng Dương; mashup "Con cháu vua Hùng toàn cầu" và "Để Mị nói cho mà nghe - See tình" với sự tham gia của Quang Anh, An Thu An, Hoàng Thùy Linh; "Hào khí Việt Nam" do Phan Đinh Tùng thể hiện…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền tặng hoa chúc mừng đại diện kênh VTV8. Ảnh: Trần Huấn

Trong khuôn khổ sự kiện, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức giới thiệu định vị mới của VTV8. Theo Giấy phép số 76/GP-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 28-5-2026, kênh được chuyển đổi từ kênh truyền hình khu vực miền Trung - Tây Nguyên thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch.

Đây là bước chuyển đổi về định hướng hoạt động, mở rộng phạm vi thông tin, tuyên truyền của VTV8 trên cả nước, góp phần giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, tiềm năng du lịch Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế./.