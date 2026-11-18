Mỗi bài thơ là một cách nhìn về nghề giáo và tình thầy trò. Có bài khắc họa sự tận tụy của cô giáo nơi vùng cao, có bài gợi lại những ký ức trong lớp học, cũng có bài thể hiện tình yêu thương qua những hành động nhỏ bé, đời thường.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những vần thơ giản dị ấy có thể thay lời cảm ơn gửi tới các thầy cô - những người đã dành tâm huyết cho từng bài giảng, từng thế hệ học trò và hành trình gieo mầm tri thức.

Dưới đây là 7 bài thơ ngắn, ý nghĩa về thầy cô giáo và nghề dạy học, phù hợp để đọc, chia sẻ hoặc sử dụng trong các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026.

Cô giáo về bản

Bản em trên đồi cao

Suối bò men dốc núi

Gió bên thung rì rào

Hát gọi mùa cơm mới

Một ngày hoa ban nở

Nhuộm tím cả đồi nương

Cô giáo em về bản

Mang theo gùi chữ thơm

Tay cô mềm như mạ

Gieo chữ qua cổng trời

Bản làng vui mở hội

Nghe xôn xao gió cười

Lớp học lưng chừng núi

Chữ lẩn vào chân mây

Bốn mùa cô gieo chữ

Em gặt bao điều hay.

(Tác giả: Bảo Ngọc)

Cô và trò điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng dự lễ khai giảng năm 2026.

Tiếng hạt nảy mầm

Mắt sáng, nhìn lên bảng

Lớp mươi nụ môi hồng

Đôi tay cô cụp mở

Báo tưng bừng thanh âm…

Cánh sẻ vụt qua song

Hót nắng vàng ánh ỏi

Các bé vẫn lặng chăm

Nhìn theo cô mấp máy…

Sau ngón tay cô đấy

Là tiếng hạt nảy mầm…

Tiếng lá động trong vườn…

Tiếng sớm mai mẹ gọi…

Tiếng cuộc đời sâu vợi

Con tàu biển buông neo…

Ngôi sao mọc rừng chiều

Vó ngựa ran vách đá…

Bao nghĩ suy vất vả

Trong mắt người lo toan

Để từng âm có nghĩa

Bật lên từ môi em…

Nghe cánh vỗ chim non

Trước diệu kỳ tiếng hót

Giữa hồn nhiên lớp học

Ai nụ cười rưng rưng…

(Tác giả: Tô Hà

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

(Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt)

Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thuở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

(Tác giả: Trần Đăng Khoa)

Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo

Tết tóc cho em

Về nhà mẹ khen

Tay cô đến khéo!

Bàn tay cô giáo

Vá áo cho em

Như tay chị cả

Như tay mẹ hiền.

Cô cầm tay em

Nắn từng nét chữ

Em viết đẹp thêm

Thẳng đều trang vở.

(Tác giả: Định Hải)

Cô giáo của em

Cô dạy em xếp hàng

Bạn sau nhường bạn trước

Cùng nhau đi đều bước

Ngay ngắn và ngiêm trang

Chúng em ngồi thẳng hàng

Học chữ qua hình vẽ

Chữ O hình tròn nhé

Chữ Ô hình cái ô

Rồi cô kể chuyện thỏ

Chuyện bác Gấu, chuyện Voi

Chuyện nhổ cây củ cải

Cho cả lớp cùng chơi.

Em yêu cô giáo thế

Như yêu mẹ của em

Thầm thì em gọi nhỏ:

“Cô giáo hiền của em”.

(Tác giả: Chu Huy)

Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời “Chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho

(Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh)