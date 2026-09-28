Yoona mang thai?

Một bức ảnh do AI tạo ra, mô tả Im Yoon Ah, thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation kiêm diễn viên trong trạng thái mang thai đã xuất hiện trên mạng, gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ.

Bức ảnh cho thấy Yoona đứng cạnh một người đàn ông. Vấn đề nằm ở ngoại hình của cô: Người phụ nữ mang gương mặt Yoona xuất hiện với chiếc bụng bầu rõ rệt, trong khi người đàn ông đặt tay lên bụng cô, tạo cảm giác như một bức ảnh kỷ niệm thai kỳ.

Đã có xác nhận rằng, Yoona thực tế không hề công bố ảnh chụp cùng một người đàn ông hay thông báo tin mang thai. Trước tình trạng hình ảnh của người nổi tiếng bị lợi dụng một cách ác ý bằng công nghệ AI đang gia tăng gần đây, người hâm mộ đã bày tỏ sự lo ngại và chỉ trích mạnh mẽ về vụ việc này, coi đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của Yoona.

SM Entertainment, công ty quản lý của Yoona luôn duy trì chính sách xử lý nghiêm khắc đối với các nội dung độc hại như vậy. Hồi đầu năm nay, công ty đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, bao gồm cả việc đệ đơn tố cáo hình sự, nhằm đối phó với tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ danh dự, quấy rối tình dục, tấn công cá nhân và xâm phạm quyền riêng tư nhắm vào các nghệ sĩ của mình trên mạng xã hội cũng như các nền tảng khác. Công ty cũng thông báo kế hoạch thu thập bằng chứng và triển khai các biện pháp xử lý bài bản đối với hành vi tạo ra hoặc phát tán các nội dung bị bóp méo, chẳng hạn như deepfake.

Yoona, người từng góp mặt trong bộ phim truyền hình Tyrant's Chef và phim điện ảnh The Devil Has Moved In vào năm ngoái dự kiến ​​sẽ đóng vai chính, nữ chính bác sĩ pháp y Song Do Eun trong bộ phim truyền hình Unnatural của đài tvN vào nửa đầu năm sau.