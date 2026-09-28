Phim 'Trại buôn người' do Steven Nguyễn đóng chính cán mốc 100 tỷ

Tính đến 28/9, Trại buôn người vượt mốc 100 tỷ đồng theo nền tảng Box Office Vietnam. Trong sáng cùng ngày, phim bán hơn 132.000 vé qua 4.805 suất chiếu.

Phim tiếp tục giữ vị trí số một tại phòng vé, theo sau là Avengers: Hồi kết, Lên hương, Vùng đất quỷ dữ và Út Lan 2. Trước đó, phim thu hơn 77 tỷ đồng sau khoảng 2,5 ngày phát hành chính thức, với hơn 700.000 vé được bán ra. Trại buôn người cũng nhanh chóng vượt mốc 50 tỷ đồng, riêng ngày 26/9 đạt hơn 19 tỷ đồng từ hơn 204.000 vé.

Phim “Trại buôn người” cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu vào trưa 28/9.

Trại buôn người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khởi chiếu từ 25/9. Phim kể về những người bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm thu nhập cao rồi rơi vào đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới.

Nhân vật trung tâm Trần Duy Ny do Steven Nguyễn đảm nhận. Khi em gái bị cuốn vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới, Ny lên đường tìm kiếm. Anh sau đó cùng bạn thân bị bắt và đưa vào một cơ sở lừa đảo. Từ đây, cả hai tìm cách sống sót và tìm đường thoát cùng những nạn nhân khác.

Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint,...

Theo ê-kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó 3 năm dành cho việc phát triển kịch bản, 2 năm quay và hậu kỳ. Phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người cùng các trường đoạn hành động quy mô lớn.

Hơn 700 diễn viên được huy động cho một số đại cảnh. Tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim trong quá trình sản xuất lên tới hơn 10.000 người. Với quy mô này, Trại buôn người được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục về số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia.

Phim có sự góp mặt của Steven Nguyễn trong vai nam chính.

Sau khi khởi chiếu, phim nhận được nhiều đánh giá từ giới chuyên môn. PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhận xét bộ phim tái hiện thực tế khắc nghiệt nhưng đồng thời nhấn mạnh tình yêu thương và sự đoàn kết của những người cùng rơi vào hoàn cảnh bị dồn đến bước đường cùng. Theo ông, khi nỗi sợ của từng cá nhân được cộng hưởng, nó có thể trở thành sức mạnh phản kháng mạnh mẽ.

Chuyên gia phê bình phim Nguyễn Phong Việt nhận định Trại buôn người mở ra thêm một cột mốc nữa cho phim hành động bom tấn Việt trong tương lai. Anh ấn tượng với cuộc đua bò ở phần đầu và các màn giao đấu sau đó, cho rằng Trại buôn người có lợi thế ở những cảnh hành động được triển khai trong không gian rộng.

Theo anh, sức hấp dẫn của phim không chỉ nằm ở những pha đánh nhau mà còn ở cách đạo diễn duy trì cảm giác căng thẳng qua các màn truy đuổi và đối đầu liên tiếp.

Chuyên gia cho rằng điện ảnh Việt lâu nay thường thận trọng với các đại cảnh lớn bởi chi phí và khối lượng tổ chức. Vì vậy, việc Trại buôn người huy động số lượng lớn nhân sự cho những cảnh đông người cho thấy mức độ đầu tư của ê-kíp.