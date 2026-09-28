Hoài Lâm 'bỏ phố về quê'

Những ngày gần đây, hình ảnh Hoài Lâm xuất hiện trong các video TikTok quay cùng người thân tại Vĩnh Long nhận được sự chú ý của khán giả. Không sân khấu, không ánh đèn hay những màn trình diễn cầu kỳ, nam ca sĩ tham gia các tiểu phẩm mang màu sắc đời thường, tương tác cùng người thân trong không gian quen thuộc ở quê nhà.

Cách Hoài Lâm xuất hiện trong loạt video mới khiến nhiều khán giả thích thú. Một số bình luận còn trêu vui rằng nam ca sĩ đang trở thành “phiên bản khác của Lê Tuấn Khang” bởi cùng khai thác những câu chuyện giản dị, gần gũi và mang màu sắc miền Tây.

Hoài Lâm xuất hiện trong các video TikTok quay cùng người thân tại Vĩnh Long.

So với hình ảnh một nghệ sĩ thường xuyên đứng trên sân khấu, Hoài Lâm trong những video tại quê nhà cho thấy một khía cạnh khá khác. Anh chủ yếu tạo tiếng cười thông qua những tình huống sinh hoạt quen thuộc. Đây cũng là kiểu nội dung đang được nhiều nghệ sĩ lựa chọn để duy trì sự tương tác trực tiếp với khán giả trên mạng xã hội.

Việc trở về Vĩnh Long cũng diễn ra trong thời điểm đời sống riêng của Hoài Lâm có nhiều thay đổi. Tháng 9/2026, anh công khai loạt ảnh cưới bên bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, kém nam ca sĩ 9 tuổi và cùng quê Vĩnh Long. Sau đó, anh tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái. Theo thông tin trên thiệp cưới được truyền thông đăng tải, cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 6/10/2026 tại Vĩnh Long.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hoài Lâm cũng tiết lộ nhiều dự định cho cuộc sống hôn nhân. Nam ca sĩ cho biết anh muốn học nấu ăn, biết làm việc nhà và chuẩn bị cho vai trò của một người chồng, người cha. Những chia sẻ này cho thấy cuộc sống của anh đang chuyển sang một giai đoạn mới.

Hoài Lâm chuẩn bị tổ chức đám cưới cùng Ngọc Trinh.

Trước khi được chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường, Hoài Lâm từng có một hành trình nghệ thuật đáng chú ý. Anh nổi tiếng rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014, sau đó phát triển song song sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Năm 2020, các ca khúc Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi tiếp tục giúp tên tuổi nam ca sĩ được nhắc đến mạnh mẽ.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Hoài Lâm không sở hữu số lượng phim quá lớn nhưng từng góp mặt trong một số tác phẩm có doanh thu đáng chú ý. Năm 2015, anh tham gia Quý Tử Bất Đắc Dĩ cùng Hoài Linh, Việt Hương và Trấn Thành. Bộ phim thu khoảng 44 tỷ đồng tại phòng vé.

Một năm sau, Hoài Lâm tiếp tục xuất hiện trong Tía Tui Là Cao Thủ. Tác phẩm ra mắt dịp Tết 2016 và đạt khoảng 50 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu. Đến Yêu Em Bất Chấp năm 2018, nam ca sĩ đảm nhận vai nam chính Khôi, đóng cùng Ngọc Thanh Tâm. Đây là bộ phim đánh dấu việc anh đảm nhận vị trí trung tâm trong câu chuyện.

Sau Yêu Em Bất Chấp, Hoài Lâm có khoảng 7 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cuối năm 2025, anh trở lại với Thiên Đường Máu, trong đó vào vai Thành - một thanh niên bị đưa ra nước ngoài và rơi vào đường dây lừa đảo. Sự trở lại này nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 13 ngày công chiếu.

Đến khi kết thúc hành trình chiếu rạp vào tháng 2/2026, Thiên Đường Máu đạt khoảng 126 tỷ đồng. Đây hiện là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong danh sách phim điện ảnh mà Hoài Lâm từng tham gia.

Hiện tại, Hoài Lâm chưa công bố thêm dự án điện ảnh mới sau Thiên Đường Máu. Thay vào đó, nam ca sĩ đang được chú ý nhiều hơn với cuộc sống tại quê nhà, chuyện kết hôn và những hoạt động đời thường trên mạng xã hội. Việc trở về Vĩnh Long quay TikTok cùng người thân vì thế cũng tạo nên một hình ảnh khác của Hoài Lâm sau nhiều năm có những thay đổi trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.