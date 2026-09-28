Học vấn và nhan sắc đời thường gây sốt của 'bông hồng lai' đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026

Emoura Phạm Top 10 Pre-Arrival - vòng bình chọn dành cho những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm trước cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau những ngày đầu nhập cuộc, Emoura Phạm liên tục được gọi tên tại các hoạt động bình chọn và phần thi phụ.

Trước khi bước vào chuỗi hoạt động chính thức, người đẹp Việt Nam lọt Top 10 Pre-Arrival - vòng bình chọn dành cho những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm trước cuộc thi. Sau đó, cô dẫn đầu Grand Day Experience và trở thành đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 của hạng mục này.

Ngày 24/9, Emoura tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt Top 15 phần thi Tài năng với tiết mục kết hợp ca hát và vũ đạo trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter. Cô vượt qua vòng đầu tiên và tiếp tục trình diễn ở vòng hai của phần thi.

Emoura Phạm đang trở thành một trong những gương mặt được chú ý của Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo hình thể 80-60-92cm, Emoura Phạm mang vẻ đẹp hiện đại với đường nét lai Tây rõ nét. Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái sắc sảo giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn thí sinh. Không theo đuổi hình ảnh mong manh, Emoura xây dựng phong cách khỏe khoắn, cá tính và đậm chất fashion.

Trong những ngày đầu tại Miss Grand International, hình ảnh thời trang của Emoura cũng được một số chuyên trang sắc đẹp chú ý.

Cô thường lựa chọn các thiết kế nhiều màu sắc, có đường cắt xẻ và liên tục xuất hiện trong các danh sách bình chọn trang phục nổi bật trong ngày.

Phong cách của người đẹp cũng cho thấy sự chuyển đổi khá linh hoạt giữa hình ảnh trình diễn và đời thường.

Những bộ cánh ôm dáng giúp tôn vóc dáng thanh mảnh, trong khi kiểu tóc búi cao hoặc tóc đuôi ngựa tạo cảm giác hiện đại, gọn gàng.

Ít ai biết, Emoura sở hữu nền tảng học vấn quốc tế khá ấn tượng. Cô từng theo học tại British International School (BIS), The American School (TAS) và có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, Emoura Phạm lựa chọn trở về Tp.HCM thay vì tiếp tục phát triển ở nước ngoài. Hiện nàng hậu sinh sống, làm việc tại TP.HCM cùng mẹ và anh trai.

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2025. Cô dừng chân trước vòng Nhà chung nhưng sau đó tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu và các hoạt động nghệ thuật.

Emoura Phạm giành chiến thắng tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Sau Vietnam's Next Top Model, Emoura tiếp tục rèn luyện các kỹ năng trình diễn. Cô từng chia sẻ về việc học hát, múa, guitar và diễn xuất trước khi trở lại Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Nếu trên sân khấu Emoura thường xuất hiện với lớp trang điểm sắc sảo, mái tóc tạo kiểu cầu kỳ và thần thái mạnh mẽ thì ngoài đời, cô lại ghi điểm với hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với layout trang điểm nhẹ, trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ làn da khỏe khoắn và gương mặt hài hòa. Không ít khán giả nhận xét Emoura ngoài đời có phần mềm mại, nữ tính hơn nhiều so với hình ảnh cá tính trên sân khấu.

Không chỉ gây chú ý bởi sắc vóc, Emoura còn giới thiệu câu chuyện gia đình và dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Emoura Phạm còn được chú ý với dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Người đẹp cho biết, đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông.

Tính đến ngày 28/9, Emoura đã có một số dấu ấn đầu tiên tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Hành trình của người đẹp Việt Nam vẫn còn những hoạt động và phần thi quan trọng phía trước. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới.