Thực hư Soopi 'theo' Himass, Tanvuu sang game mới?

Streamer Hàn Quốc Soopi đã tham dự giải đấu game Delta Force từ tháng 5.

Những ngày qua, thông tin các cựu tuyển thủ PUBG Việt Nam như Himass hay TanVuu chuẩn bị chuyển hướng sang tựa game bắn súng Delta Force đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng eSports. Đúng lúc này, mạng xã hội trong nước lan truyền hình ảnh nữ streamer Hàn Quốc Soopi - nhân vật trung tâm trong drama "đá stream" tại PUBG Asia Stars 2026, xuất hiện trong danh sách tham dự một giải đấu game Delta Force.

Các fanpage lớn tung ra những tiêu đề giật gân, cho rằng Soopi "quyết không buông tha", cố tình "theo chân" hai tuyển thủ Việt Nam sang tựa game mới để tiếp tục cuộc đối đầu dai dẳng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mốc thời gian và dữ liệu thực tế, câu chuyện không giống như những tin đồn thổi trên mạng.

Trên thực tế, việc nữ streamer Soopi tham gia sự kiện của Delta Force đã diễn ra từ tháng 5, tức là vài tháng trước khi vụ bê bối tại PUBG Asia Stars 2026 nổ ra.

Đây là giải đấu giao hữu quy tụ các nhà sáng tạo nội dung và streamer để quảng bá tựa game tại Hàn Quốc. Ảnh: Namu.

Cụ thể, đây là giải đấu giao lưu dành cho các nhà sáng tạo nội dung mang tên "Delta Force Rush Arena". Theo thông báo từ cộng đồng Delta Force Hàn Quốc trên diễn đàn DCInside, Ban tổ chức đã công bố danh sách vào ngày 8/5, chính thức xác nhận "Team Soopi" gồm ba thành viên là các streamer Soopi (đội trưởng), Han Dae-geun và Kim Hodaeng.

Bên cạnh việc được tính thẳng vào vòng chung kết, kênh cá nhân của Soopi cũng được liệt kê là một trong năm luồng phát sóng chính thức của giải đấu.

Sau đó, chuỗi sự kiện này tiếp tục tổ chức phiên bản Rush Arena: Lite từ ngày 5-14/6, qua đó khẳng định sự góp mặt của Soopi trong hệ thống giải Delta Force vốn là một kế hoạch có sẵn từ trước, không liên quan đến các sự kiện diễn ra sau này.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã bị một bộ phận trang tin trên mạng xã hội cắt ghép mốc thời gian, tạo ra những suy đoán suy diễn nhằm kéo thêm tương tác cho bê bối tại PUBG Asia Stars 2026.