Lisa đem văn hóa Thái Lan lên sân khấu VMAs 2026, tạo mốc lịch sử cho nghệ sĩ châu Á

Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) chính thức diễn ra tại Nhà hát Peacock (Los Angeles, Mỹ). Năm nay, Lisa (BLACKPINK) là nghệ sĩ K-Pop duy nhất trình diễn.

Xuất hiện tại VMAs 2026, Lisa lần đầu tiên biểu diễn ca khúc mới SaWaDiKa. Ngay từ thời điểm công bố teaser, SaWaDiKa đã được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" khi Lisa chọn quay về chất Hip-Hop đã làm nên thương hiệu trong sự nghiệp của bản thân và BLACKPINK. MV SaWaDiKa đạt kỷ lục 100 triệu lượt xem nhanh nhất năm 2026, nhanh thứ 2 đối với một nghệ sĩ solo K-Pop (chỉ sau MV LALISA - cũng là sản phẩm của Lisa).

Trên sân khấu VMAs 2026, nữ idol xuất hiện đầy ấn tượng trong trang phụcđỏ - đen với dòng chữ “Lisa worldwide” (Lisa toàn cầu) như một lời khẳng định cho sức ảnh hưởng ngày càng vươn xa của mình. Giữa âm hưởng trap bắt tai cùng tiếng bass dày, Lisa không để bản thân bị “nuốt chửng”, tự tin “chiêu đãi” khán giả toàn cầu bằng giọng live vững và kỹ năng trình diễn hút mắt.

Giọng rap đầy nội lực của Lisa.

Chiếc xe Tuk Tuk xuất hiện trên sân khấu VMAs 2026.

Để tôn vinh quê nhà Thái Lan, Lisa không chỉ đặt tên ca khúc là “SaWaDiKa” (cách chào hỏi trong tiếng Thái) mà còn khéo léo lồng ghép màu sắc văn hóa của xứ Chùa Vàng vào MV và mang đến sân khấu VMAs 2026. Từ những biển hiệu neon lấp lánh gợi liên tưởng đến các khu phố mua sắm sầm uất ở Bangkok, chiếc xe Tuk Tuk...

Lisa là nghệ sĩ K-Pop nhận nhiều đề cử nhất VMAs năm nay. Cô có tổng cộng 4 đề cử cho ca khúc solo Dream, gồm "Ca khúc Pop xuất sắc nhất", "Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất", "Quay phim xuất sắc nhất" và "Biên tập xuất sắc nhất". Bên cạnh đó, BLACKPINK có 2 đề cử ở hạng mục "Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất" với JUMP, và "Nhóm nhạc xuất sắc nhất".

Lisa bật khóc, không nói nên lời khi nhận giải "Ca khúc Pop xuất sắc nhất" (Best Pop).

Lisa xúc động, nghẹn ngào ở khoảnh khắc cô ghi tên mình vào lịch sử, trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên của châu Á thắng giải "Ca khúc Pop xuất sắc nhất" cùng Dream: “Tất cả những giấc mơ thâu đêm đã đưa mình đến đây vào ngày hôm nay. Cảm ơn những nguồn cảm hứng, đặc biệt là các Lilies (tên fandom của Lisa), mình không thể có được ngày hôm nay nếu không có các bạn".

SaWaDiKa là single mở đường đầy ấn tượng cho album Press Play, dự kiến sẽ được "thả xích" ngày 23/10.