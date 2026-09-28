NSƯT Hữu Châu tiết lộ lý do nhận đóng phim 'Lên hương', hóa ra vì Hồng Đào

Sau khi "Lên hương" ra rạp, những câu chuyện phía sau sự xuất hiện của dàn diễn viên khách mời tiếp tục được chia sẻ qua hậu trường bộ phim. Trong đó, NSƯT Hữu Châu gây chú ý khi tiết lộ đây là lần thứ 3 anh làm việc với Khương Ngọc. Nam nghệ sĩ cho biết anh nhận lời không chỉ vì quý người đồng nghiệp trẻ mà còn bởi một lý do đặc biệt: muốn được diễn cùng Hồng Đào, người bạn đã quen biết từ thuở nhỏ.

NSƯT Hữu Châu cho biết anh và Khương Ngọc đã có nhiều năm làm việc cùng nhau. Qua 3 lần cộng tác, NSƯT Hữu Châu dành nhiều tình cảm cho đạo diễn của Lên Hương, đặc biệt ấn tượng bởi sự lễ phép, dễ thương và sâu sắc của Khương Ngọc. Nam nghệ sĩ gạo cội cũng yêu thích nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và hoạt bát mà Khương Ngọc mang đến mỗi khi có mặt tại hiện trường.

NSƯT Hữu Châu trong một cảnh quay của phim "Lên hương".

Tuy nhiên, lý do khiến NSƯT Hữu Châu nhận lời tham gia "Lên hương" còn đến từ một cuộc hội ngộ đặc biệt với nghệ sĩ Hồng Đào. Cả hai quen biết nhau từ khi còn trẻ, từng học cùng lớp, cùng trường sân khấu. Vì vậy, khi có cơ hội được đứng chung trong một dự án, Hữu Châu nhanh chóng đồng ý dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Nam nghệ sĩ cũng xem đây là dịp để làm việc và tìm thêm cảm hứng từ những đồng nghiệp mình yêu quý.

Bên cạnh nghệ sĩ Hữu Châu, "Lên hương" còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên khách mời khác. Ngọc Lan kể ngay từ đầu, nhà sản xuất đã hỏi cô có ngại khi phải xuất hiện như "xác chết" trong một đám tang được thực hiện hoành tráng hay không. Với nữ diễn viên, đó là một trải nghiệm thú vị của nghề diễn. Nữ diễn viên Đinh Y Nhung từng hợp tác trong Chị Dâu, cô tiếp tục nhận lời và trở lại với vai trò khách mời vì yêu thích dự án và muốn mang thêm một màu sắc khác cho Lên Hương.

Trong khi đó, Tiến Luật nhắc đến quãng thời gian hơn 10 năm làm việc cùng Khương Ngọc. Nam diễn viên cho biết mỗi lần Khương Ngọc xuất hiện tại hiện trường đều mang theo nguồn năng lượng rất tích cực, vui vẻ và hoạt bát. Sự gắn bó trong quá trình làm nghề cũng trở thành một trong những điểm kết nối các nghệ sĩ với dự án.

Không khí hậu trường cũng trở nên đa dạng hơn qua những chia sẻ của BB Trần. Nam diễn viên cho biết nhân vật lần này có tính cách khá đối lập với hình ảnh của anh ngoài đời. Nếu BB Trần tự nhận bản thân ngoài đời là người "hướng thiện", thì nhân vật trong Lên Hương lại "tệ nạn dưới đáy xã hội" như lời của diễn viên hài Ngọc Phước chia sẻ. Thậm chí, theo chia sẻ của BB Trần, Khương Ngọc còn nhận xét anh đã có sẵn vẻ "tệ nạn" nên không cần quá nhiều hóa trang để bước vào nhân vật.

Với Bé 7, điều khiến anh hào hứng khi tham gia "Lên hương" lại đến từ cơ hội được làm việc cùng những nghệ sĩ mà anh từng ngưỡng mộ từ nhỏ. Bên cạnh Võ Tấn Phát và Quốc Khánh, Bé 7 đặc biệt vui khi có dịp đứng chung dự án với NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và NSƯT Tuyết Thu.

Trong khi đó, Tuấn Kiệt đảm nhận một vai trò không có tên nhân vật cụ thể nhưng lại là mắt xích quan trọng trong câu chuyện. Chi tiết này cho thấy cách Lên Hương sử dụng những nhân vật tưởng như nhỏ nhưng vẫn có vai trò kết nối trong mạch truyện.

Nghệ sĩ Hồng Đào hiện tại là gương mặt hot của làng phim điện ảnh.

Từ Hữu Châu, Hồng Đào, Ngọc Lan, Tiến Luật, Đinh Y Nhung đến BB Trần, Bé 7 và Tuấn Kiệt..., những câu chuyện hậu trường cho thấy Lên Hương quy tụ nhiều nghệ sĩ không chỉ bởi vai diễn mà còn từ những mối quan hệ đồng nghiệp, sự yêu thích dành cho dự án và mong muốn thử sức với một màu sắc khác. Riêng với Hữu Châu, lần thứ 3 làm việc cùng Khương Ngọc và cơ hội được đứng chung màn ảnh với Hồng Đào người bạn đã quen từ thuở nhỏ trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình của bộ phim.

Sau khi chính thức ra rạp từ ngày 18/9, "Lên hương" đã vượt mốc gần 90 tỉ đồng doanh thu phòng vé. Bộ phim dự kiến tiếp tục đến với khán giả tại Mỹ từ ngày 09/10.