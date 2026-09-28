VMAs 2026: Taylor Swift thắng giải Video của năm, được vinh danh ở hạng mục đạo diễn

Sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 chính thức diễn ra tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Tại sự kiện năm nay, Taylor Swift nhận được 9 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau, đứng thứ hai về số lượng đề cử sau "bà hoàng nhạc Pop" Madonna (11 đề cử).

Một trong những giải thưởng quan trọng được trao trong đêm là Artist Director Honors (Giải thưởng danh dự dành cho Đạo diễn Nghệ thuật) - hạng mục lần đầu tiên được ban tổ chức thiết lập. Theo thông cáo từ MTV, giải thưởng này ra đời nhằm ghi nhận những nghệ sĩ âm nhạc có hoạt động nổi bật phía sau máy quay, góp phần mở rộng các khả năng thể hiện của định dạng video âm nhạc và phát triển nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

Khi lên nhận giải, Taylor Swift đã nhìn lại chặng đường tham gia sản xuất video ca nhạc trong suốt 20 năm qua. Cô cho biết bản thân đã tham gia khoảng 60 video âm nhạc, trong đó có khoảng 18 sản phẩm do chính cô trực tiếp viết kịch bản và làm đạo diễn. Taylor gửi lời cảm ơn đến đội ngũ sản xuất, các cộng sự kỹ thuật cùng các diễn viên từng hợp tác. Cô cũng nhấn mạnh rằng sự quan tâm và ủng hộ từ công chúng là yếu tố then chốt tạo nên động lực để cô duy trì công việc biên kịch và chỉ đạo hình ảnh.

Ngay sau bài phát biểu nhận giải đạo diễn, Taylor Swift và nữ diễn viên Dakota Johnson đã công bố buổi chiếu ra mắt toàn cầu của MV mới Patient Zero. Ca khúc này nằm trong album The Life of a Showgirl: The Encore gồm 4 bài hát mới được phát hành vào ngày 25/9 vừa qua.

Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của Colin Farrell, Dakota Johnson và Cara Delevingne. Phần hình ảnh của MV do nhà quay phim từng đoạt ba giải Oscar Emmanuel Lubezki đảm nhiệm trong vai trò đạo diễn hình ảnh.

Đến cuối buổi lễ, Taylor Swift tiếp tục được xướng tên chiến thắng ở hạng mục danh giá nhất: Video of the Year (Video của năm) cho MV The Fate of Ophelia. Đây là lần thứ sáu cô đoạt giải thưởng này, sau các chiến thắng trước đó với Bad Blood, You Need To Calm Down, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero và Fortnight.

Chiến thắng này nâng tổng số tượng Moon Person của nữ ca sĩ lên con số 32, chính thức vượt qua kỷ lục trước đó do "Ong chúa" Beyoncé nắm giữ để trở thành nghệ sĩ thắng nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử VMAs. Riêng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Direction), cô cũng đang giữ kỷ lục với 4 lần chiến thắng (cho The Man, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero và Fortnight).

Trong phần phát biểu nhận giải Video của năm, Taylor dành toàn bộ thời lượng để tưởng nhớ nghệ sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton, người vừa qua đời vào tháng 8 ở tuổi 80. Cô chia sẻ sự trân trọng đối với di sản âm nhạc và lối viết lời giàu tính gợi hình của Parton, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã bầu chọn cho tác phẩm của mình. Lễ trao giải năm nay cũng dành một tiết mục riêng để tưởng niệm danh ca Dolly Parton qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Kacey Musgraves.