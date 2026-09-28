BTS lập cú hat-trick tại VMAs 2026, SWIM làm nên cột mốc lịch sử cho Kpop

Tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 diễn ra ngày 27/9 (giờ địa phương) tại Peacock Theater, Los Angeles (Mỹ), BTS đã trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất khi chiến thắng ở cả 3 hạng mục được đề cử.

Cụ thể, nhóm giành giải Song of the Year và Best K-Pop với ca khúc SWIM, đồng thời nhận thêm giải Best Group. Như vậy, BTS đã toàn thắng cả ba hạng mục có tên trong danh sách đề cử, chính thức lập cú hat-trick tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ.

SWIM là ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ 5 ARIRANG, được BTS phát hành ngày 20/3/2026. Ca khúc truyền tải thông điệp về việc vượt qua những con sóng dữ, kiên trì tiến về phía trước và không từ bỏ hy vọng.

Tại MTV VMAs năm nay, SWIM phải cạnh tranh với loạt ca khúc đình đám như Choosin' Texas của Ella Langley, Golden của HUNTR/X trong bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters, Bring Your Love của Madonna và Sabrina Carpenter, Man I Need của Olivia Dean, Stateside của PinkPantheress kết hợp Zara Larsson hay WHERE IS MY HUSBAND! của RAYE.

Cuối cùng, BTS được xướng tên ở hạng mục Song of the Year.

Đây là lần đầu tiên BTS giành chiến thắng tại hạng mục này. Trước đó, năm 2021, nhóm từng đưa Dynamite trở thành ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc được đề cử Song of the Year tại MTV VMAs, nhưng không giành chiến thắng. Sau 5 năm, BTS cuối cùng đã có được chiếc cúp mà họ từng bỏ lỡ.

Quan trọng hơn, chiến thắng năm nay tiếp tục nối dài dấu ấn của Kpop tại hạng mục này. Năm 2025, Rosé của BLACKPINK cùng Bruno Mars đã giành Song of the Year với APT, đánh dấu lần đầu một nghệ sĩ Kpop chiến thắng tại hạng mục. Đến năm nay, BTS tiếp tục đưa Kpop trở thành tâm điểm với chiến thắng của SWIM.

Bên cạnh Song of the Year, BTS còn được trao giải Best Group.

Đây không phải là lần đầu nhóm được vinh danh ở hạng mục này. BTS từng liên tiếp giành Best Group trong 4 năm, từ 2019 đến 2022. Với chiến thắng năm nay, nhóm nâng tổng số lần giành giải Best Group tại MTV VMAs lên con số 5. Đáng chú ý, BTS đã vượt qua những cái tên Kpop khác cũng được đề cử ở các hạng mục năm nay, tiếp tục khẳng định vị trí của nhóm trong hệ thống giải thưởng quốc tế.

Giải thưởng Best K-Pop cũng thuộc về BTS với SWIM, giúp nhóm hoàn tất cả ba đề cử bằng ba chiến thắng.

Việc toàn thắng 3 hạng mục được đề cử khiến màn trở lại của BTS tại MTV VMAs 2026 càng được chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nhóm vừa kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và trở lại với đội hình đầy đủ.

Không chỉ BTS, K-pop tiếp tục để lại dấu ấn tại MTV VMAs 2026 khi Lisa của BLACKPINK giành giải Best Pop với Dream. Chiến thắng này đưa Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên giành giải Best Pop tại MTV VMAs. Trước đó, BTS từng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải thưởng này vào năm 2020.

Tại lễ trao giải, Lisa cũng có màn xuất hiện trên sân khấu và chia sẻ cảm xúc sau khi được xướng tên. Chiến thắng giúp nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng dấu ấn cá nhân tại thị trường âm nhạc Mỹ, bên cạnh những thành tích cùng BLACKPINK.

Trong khi đó, BTS không thể trực tiếp có mặt tại lễ trao giải do đang thực hiện lịch trình World Tour BTS WORLD TOUR ARIRANG.

BTS phát hành album ARIRANG vào tháng 3/2026 sau khi cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhóm sau đó bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới, khởi đầu tại Goyang (Hàn Quốc), trước khi tiếp tục đến Tokyo, Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và nhiều thị trường châu Á.

Sau một thời gian dài vắng bóng với đội hình đầy đủ, BTS đang từng bước nối lại hành trình toàn cầu. Và tại MTV VMAs 2026, SWIM không chỉ mang về cho nhóm một chiếc cúp quan trọng mà còn đánh dấu một cột mốc đáng chú ý: BTS trở thành đại diện tiếp theo của Kpop chiến thắng Song of the Year, tiếp nối thành công của Rosé một năm trước.

Ba chiếc cúp tại MTV VMAs 2026 vì thế trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong màn trở lại của BTS, đồng thời cho thấy sức hiện diện ngày càng rõ nét của Kpop tại một trong những sân khấu giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ.