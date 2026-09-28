Cô gái Hưng Yên từng làm y sĩ răng hàm mặt, nay là nữ ca sĩ nổi tiếng, tuổi 28 ngày càng cuốn hút

Juky San tên thật Trần Thị Dung, sinh năm 1998, quê Hưng Yên. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, cô từng theo học ngành liên quan đến Răng Hàm Mặt và có thời gian làm việc tại phòng khám nha khoa. Chính nữ ca sĩ từng kể ngày quyết định đăng ký Giọng hát Việt, cô vẫn đang mặc áo blouse tại nơi làm việc.

Sinh ra trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, lựa chọn bỏ công việc đã học để theo đuổi ca hát là quyết định không dễ dàng với Juky San. Trước khi xuất hiện trên truyền hình, cô từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ những video cover các ca khúc như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ...

Năm 2019, Juky San tham gia Giọng hát Việt. Chương trình trở thành một trong những cột mốc giúp tên tuổi cô được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động chuyên nghiệp thay vì quay lại công việc cũ.

Từ y sĩ răng hàm mặt đến nữ ca sĩ Gen Z

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Juky San đến vào năm 2021 với ca khúc Phải chăng em đã yêu. Bài hát tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và trở thành một trong những sản phẩm gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ.

Những năm sau đó, Juky San tiếp tục thử sức ở nhiều sân chơi âm nhạc. Cô từng xuất hiện tại Ca sĩ mặt nạ, sau đó nhận thêm sự chú ý khi tham gia Em xinh say hi. Quá trình tham gia các chương trình truyền hình cũng giúp nữ ca sĩ dần thoát khỏi hình ảnh một giọng ca chuyên cover để xây dựng màu sắc riêng.

Đầu năm 2026, Juky San phát hành album phòng thu đầu tay Đẫm tình. Nữ ca sĩ tự viết 11 ca khúc cho album, xem đây như dấu mốc cho giai đoạn trưởng thành hơn trong âm nhạc sau nhiều năm theo nghề.

Ở tuổi 28, Juky San cho biết cô đã hiểu rõ hơn thế mạnh của bản thân và muốn tập trung vào con đường sáng tác, ca hát. Từ một cô gái bước vào showbiz với lợi thế là giọng hát ngọt ngào và những bản cover được yêu thích, cô đang hướng đến hình ảnh nghệ sĩ có khả năng tự tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Hình ảnh thay đổi rõ rệt sau 7 năm ca hát

Không chỉ âm nhạc, phong cách của Juky San cũng thay đổi đáng kể. Thời gian đầu, cô gắn với hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng. Những năm gần đây, nữ ca sĩ thử nghiệm nhiều phong cách hơn, từ nữ tính, trẻ trung đến cá tính và trưởng thành.

Trong những hình ảnh đời thường, cô cũng linh hoạt với nhiều kiểu trang phục. Bên cạnh váy áo nữ tính, Juky San đôi khi lựa chọn bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng, trang phục thể thao hoặc những thiết kế hiện đại tôn vóc dáng.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ vòng eo của cô dao động khoảng 57-59 cm tùy thời điểm. Tuy nhiên, Juky San cho biết vóc dáng mảnh mai phần lớn là tự nhiên và bản thân từng trải qua khoảng thời gian dài nhận những bình luận tiêu cực về ngoại hình. Sau đó, cô thay đổi quan điểm, tập luyện với mục tiêu có cơ thể khỏe khoắn và tinh thần tích cực thay vì cố chạy theo một chuẩn hình thể nhất định.

Gym, yoga và đạp xe là một số hoạt động Juky San lựa chọn để duy trì vận động. Với cô, sự tự tin và khỏe mạnh quan trọng hơn việc phải đáp ứng tiêu chuẩn ngoại hình của người khác.

Sau khoảng 7 năm bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Juky San đã có sự thay đổi đáng kể so với cô gái mặc áo blouse tại phòng khám năm nào. Từ một hiện tượng cover, cô từng bước xây dựng sự nghiệp bằng các sản phẩm riêng, thử sức với sáng tác và liên tục làm mới hình ảnh ở tuổi 28.

Ảnh: FBNV