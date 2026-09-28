Hoa hậu diện bikini đẹp như tạc, có mẹ là Hiệu trưởng, bố là Phó viện trưởng

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, quê Quảng Nam, hiện thuộc TP Đà Nẵng. Cô được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.

Gia đình Quế Anh có bố làm trong ngành kiểm sát và mẹ công tác trong lĩnh vực giáo dục. Tháng 8/2026, người đẹp chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến bố nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trong khi mẹ tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy và quản lý giáo dục. Quế Anh từng cho biết bố mẹ là những người có ảnh hưởng lớn đến quá trình trưởng thành và là chỗ dựa tinh thần của cô.

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Quế Anh tiếp tục phát triển hoạt động nghệ thuật, trong đó có âm nhạc với nghệ danh Ari Quế Anh. Tại phần thi Grand Voice của Miss Grand Vietnam 2024, cô từng thể hiện khả năng hát, rap và vũ đạo, qua đó lọt Top 5 của phần thi.

Quế Anh theo học ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Theo chia sẻ của người đẹp, bố mẹ từng định hướng cô theo ngành luật hoặc sư phạm, nhưng sau đó tôn trọng quyết định của con gái. Niềm yêu thích tiếng Hàn từ nhỏ là một trong những lý do cô lựa chọn ngành học này.

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024, Quế Anh từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Năm 2020, cô lọt Top 40 Hoa hậu Việt Nam. Đến năm 2022, người đẹp giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng và từng là Á khôi Đại học Huế.

Những lần tham gia các cuộc thi giúp Quế Anh tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn trước khi bước lên sân khấu *Miss Grand Vietnam 2024* và giành ngôi vị cao nhất.

Thời còn là sinh viên, Quế Anh từng làm thêm nhiều công việc như bán hàng và làm mẫu trang điểm tự do để có thêm thu nhập. Cô cho biết thời gian sống xa nhà, bố mẹ hỗ trợ khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản thu nhập từ công việc làm thêm giúp cô trang trải một phần chi phí sinh hoạt và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Trước khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2024, Quế Anh dành khoảng hai tháng để chuẩn bị các kỹ năng trình diễn. Cô học catwalk với người mẫu Minh Tú, đồng thời rèn luyện thể lực tại phòng gym, tập cardio và chạy bộ nhằm cải thiện vóc dáng.

Các buổi tập được thực hiện song song với quá trình chuẩn bị cho những phần thi như thời trang, áo tắm và dạ hội tại đấu trường quốc tế.

Tại chung kết Miss Grand International 2024 diễn ra tối 25/10 tại Thái Lan, Quế Anh không được gọi tên vào Top 20 và dừng bước sau vòng công bố đầu tiên. Trước đêm chung kết, cô đạt một số kết quả tại các phần thi phụ, trong đó có Top 14 Grand Voice.

Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Quế Anh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, mở rộng sang âm nhạc với nghệ danh Ari Quế Anh. Cô từng thể hiện khả năng hát, rap và vũ đạo, cho thấy định hướng hoạt động đa dạng bên cạnh danh hiệu hoa hậu.