Nhan Phúc Vinh báo tin vui sau màn cầu hôn Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả sau khi chia sẻ thành tích mới trong hành trình theo đuổi niềm đam mê thể thao. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ của nam diễn viên không lâu sau khi anh cầu hôn Khả Ngân vào ngày 31/8 vừa qua.

Trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh đăng tải hình ảnh tham gia giải Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa. Nam diễn viên cho biết đã hoàn thành cung đường dài 73,77km với điều kiện thời tiết và địa hình không hề dễ dàng. Chặng đua bao gồm những đoạn đường bùn trơn trượt, độ cao leo dốc hơn 4.022m cùng quãng đổ dốc lên tới 4.583m. Sau khi về đích, chân của Nhan Phúc Vinh bị phồng rộp nhưng anh vẫn không giấu được niềm vui vì đã chinh phục thành công thử thách.

Nhiều khán giả xem đây là tin vui mới nhất của Nhan Phúc Vinh sau màn cầu hôn gây chú ý với Khả Ngân. Trước đó, chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn bởi cả hai đều lựa chọn cách yêu kín tiếng trong thời gian dài trước khi công khai mối quan hệ.

Nhan Phúc Vinh khoe đã chinh phục thành công thử thách đường chạy dài 73,77km.

Giống như Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân cũng là người có niềm đam mê đặc biệt với chạy bộ. Nữ diễn viên từng nhiều lần đồng hành cùng bạn trai ở các giải đấu. Tuy nhiên, tại cuộc đua lần này, cô chỉ có thể theo dõi từ xa và bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội.

Khả Ngân chia sẻ nguyên văn: "Sáng giờ cũng coi live track của gia đình và anh chị em bạn dì thân thương, thiệt nhìn live track mà nhớ năm ngoái. Cũng từng chạy, cũng từng khổ, giờ ngồi nhà uống sinh tố, ăn yummy coi người ta thở lên thở xuống. Mong nhà nhà đều về đích xinh tươi, đẹp trai đẹp gái".

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tại giải Marathon Quy Nhơn 2024.

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Nhan Phúc Vinh còn được nhiều người biết đến với hình ảnh một vận động viên phong trào có sức bền đáng nể. Nam diễn viên từng hoàn thành thử thách bơi biển 3,8km, đạp xe 180km và chạy marathon 42km liên tục trong hơn 15 giờ vận động. Chính vì vậy, người hâm mộ từng ưu ái gọi Nhan Phúc Vinh là một trong những diễn viên có thể lực tốt nhất showbiz Việt.

Bên cạnh đời sống cá nhân được quan tâm, Nhan Phúc Vinh còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Sinh năm 1986 tại Cần Thơ, anh bắt đầu được chú ý sau khi tham gia nhiều dự án truyền hình ăn khách. Trong suốt sự nghiệp, Nhan Phúc Vinh ghi dấu ấn qua các bộ phim như Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Tình Yêu Và Tham Vọng, Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Đừng Làm Mẹ Cáu, Nhà Mình Lạ Lắm và Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do.

Nhan Phúc Vinh.

Nhan Phúc Vinh xây dựng tên tuổi chủ yếu ở mảng truyền hình. Nhan Phúc Vinh được đánh giá là một trong những nam diễn viên có sức hút ổn định nhờ ngoại hình, khả năng diễn xuất và độ phủ sóng trên sóng giờ vàng. Những năm gần đây, Nhan Phúc Vinh tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Ngoài công việc diễn xuất, nam diễn viên còn truyền cảm hứng về lối sống tích cực, rèn luyện thể chất và cân bằng cuộc sống.

Sau màn cầu hôn Khả Ngân cùng thành tích mới trên đường chạy gần 74km, Nhan Phúc Vinh tiếp tục trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Khán giả không chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm của nam diễn viên mà còn chờ đợi những dự án nghệ thuật tiếp theo của anh trong thời gian tới.