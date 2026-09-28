Quá khứ xót xa của nam ca sĩ nổi tiếng: Cầm 38 triệu lên phố rồi trắng tay, ngủ công viên, bị chấy rận tấn công đến mức phải cạo sạch lông mày

Xuất hiện trong chương trình "Ngày và đêm của Kim Juha" trên đài MBN mới đây, giọng ca sinh năm 1985 đã trải lòng về hành trình theo đuổi đam mê đầy sóng gió. Anh cho biết từng rời quê nhà lên khu Hongdae (Seoul) lập nghiệp với vỏn vẹn 2 triệu won (khoảng 38 triệu đồng) tiền tiết kiệm từ công việc lao động tay chân, cùng sự tin tưởng tuyệt đối của gia đình.

Nam ca sĩ thừa nhận khi đó anh mang theo mộng tưởng về một kịch bản như phim truyền hình, hy vọng sẽ có người đột nhiên xuất hiện và ngỏ lời mời làm nhạc.

Tuy nhiên, hiện thực phũ phàng khiến chàng thanh niên trẻ chỉ có thể ôm đàn guitar đi hát rong khắp các ngõ ngách, hàng quán ở Hongdae.

Dù vất vả, Hwang Ka Ram vẫn giữ thái độ tích cực và cho rằng khoảng thời gian đó chưa thấm vào đâu so với những thử thách khắc nghiệt sau này.

Hwang Ka Ram rời quê nhà đến Hongdae, Seoul để theo đuổi âm nhạc. Ảnh: MBN

Bi kịch thực sự ập đến khi tiền tiết kiệm cạn kiệt, đẩy nam ca sĩ vào cảnh vô gia cư suốt 147 ngày (gần 5 tháng).

Giọng ca 41 tuổi gây sốc khi bình thản kể lại chuỗi ngày ngủ trên ghế đá công viên, bị chấy rận tấn công đến mức phải cạo sạch lông mày và thường xuyên bị phân chim bồ câu rơi trúng người. Dẫu vậy, khi nhìn lại quá khứ cay đắng, anh giờ đây chỉ mỉm cười coi đó là một kỷ niệm hài hước. Nghị lực vươn lên từ đáy vực sâu của Hwang Ka Ram đã khiến các MC và khán giả tại trường quay không khỏi thán phục.

Hwang Ka Ram sinh năm 1985 tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam. Trước khi có chỗ đứng trong làng giải trí, anh từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp thời niên thiếu, nhưng đã quyết định từ bỏ để một mình lên Seoul bươn chải vì đam mê âm nhạc. Anh sở hữu chất giọng trầm khàn đầy nội lực, thường được ví với huyền thoại âm nhạc Lim Jae Beom.

Hwang Ka Ram sinh năm năm 1985 tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Ảnh: X

Năm 2011, Hwang Ka Ram chính thức ra mắt con đường chuyên nghiệp với đĩa đơn "Memory". Xuyên suốt sự nghiệp hơn một thập kỷ, anh từng đảm nhận vị trí hát chính cho các ban nhạc rock như Pinocchio và Neighborhood Youth, tham gia hát nhạc phim cho nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách, đồng thời là giảng viên thanh nhạc cho không ít nghệ sĩ tên tuổi.

Dù miệt mài cống hiến, phải đến năm 2024, sự nghiệp của anh mới thực sự bước sang trang rực rỡ khi tham gia chương trình sống còn "Oppa's Generation" của đài MBN. Bản làm lại ca khúc "I'm a Firefly" của anh đã nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc như Melon.

Thành công vang dội này giúp Hwang Ka Ram chính thức thoát khỏi kiếp vô danh, vươn lên thành ngôi sao được công chúng săn đón. Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn đảm nhận vai trò giáo sư khoa Âm nhạc Thực hành tại Đại học Dongwon để tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Tên tuổi của Hwang Ka Ram thực sự bùng nổ và bước sang trang mới rực rỡ vào năm 2024. Ảnh: X