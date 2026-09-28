Mỹ nhân VTV tuổi 27 từng bị gọi 'Trà mập', năm 17 tuổi làm mẫu kiếm 300.000 đồng, nay sắc vóc ngày càng cuốn hút

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Sao Check của VTV cùng MC Thụy Vân, Cù Thị Trà có dịp nhìn lại hành trình khoảng 4 năm gắn bó với phim trường. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau các vai diễn, áp lực khi thường xuyên bị gắn với hình ảnh “tiểu tam”, những kỷ niệm ở trường quay cũng như cuộc sống ở tuổi 27.

Cù Thị Trà sinh năm 1999, từng theo học ngành Kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi bén duyên với phim ảnh, cô có khoảng 6 năm làm người mẫu ảnh.

Cơ duyên đến từ năm 17 tuổi, khi một người quen làm nhiếp ảnh giới thiệu Trà tới chụp hình cho một cửa hàng thời trang tại Hà Nội. Cát-xê đầu tiên cô nhận được chỉ 300.000 đồng. Khi ấy, cô từng nghĩ nếu sau này có thể kiếm khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng thì đã là mức thu nhập tốt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Cù Thị Trà bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường tương lai. Đúng thời điểm đó, cô được mời thử một vai nhỏ. Lời nhận xét rằng cô có “bản năng diễn xuất” từ đạo diễn trở thành động lực để người đẹp tiếp tục casting, đóng quảng cáo, phim ngắn và nhận cả những vai quần chúng.

Năm 2022, Cù Thị Trà lần đầu xuất hiện trên phim VTV với một vai rất nhỏ trong Đấu trí. Nhân vật gần như không có thoại và chỉ xuất hiện trong một phân cảnh tại bể bơi cùng Doãn Quốc Đam. Từ điểm khởi đầu khiêm tốn ấy, nữ diễn viên từng bước có thêm cơ hội trên màn ảnh.

Từ vai quần chúng không thoại đến “tiểu tam màn ảnh”

Cù Thị Trà được nhiều khán giả nhớ mặt sau khi đảm nhận vai Anh Thu trong Chúng ta của 8 năm sau. Nhân vật chen vào cuộc hôn nhân của Dương và Tùng khiến cô gắn với biệt danh “tiểu tam màn ảnh”. Sau đó, một số vai diễn có màu sắc tương tự tiếp tục khiến hình ảnh này theo nữ diễn viên trong thời gian dài.

Trong Sao Check, Cù Thị Trà cũng thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian bị đóng khung bởi dạng vai này. Với cô, việc khán giả nhớ đến nhân vật cho thấy vai diễn tạo được dấu ấn, nhưng nữ diễn viên không muốn bản thân mãi chỉ được nhận diện bằng hình ảnh người thứ ba trên màn ảnh.

Ngoài đời, Cù Thị Trà có vẻ ngoài khác khá nhiều những nhân vật khiến khán giả “ghét” cô trên màn ảnh. Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu gương mặt sắc sảo, phong cách thời trang hiện đại và thường xuất hiện với những trang phục tôn vóc dáng. Chính lợi thế ngoại hình cũng từng khiến cô liên tục được giao những nhân vật có màu sắc quyến rũ, cá tính.

Tuy nhiên, Cù Thị Trà không muốn bị đóng khung trong một dạng vai. Những dự án gần đây như Lửa trắng hay Mùa hè năm ấy cho cô cơ hội thử sức với những nhân vật có màu sắc khác.

Đáng chú ý là Sương trong Lửa trắng. Nhân vật từng có quá khứ phức tạp trước khi hợp tác với lực lượng công an, thâm nhập đường dây tội phạm. Cù Thị Trà thừa nhận vai diễn này giúp cô dần thoát khỏi hình ảnh “tiểu tam” từng gắn với mình. Để xây dựng Sương, nữ diễn viên còn tự hình dung quá khứ và lý lịch cho nhân vật nhằm hiểu rõ hơn tâm lý khi diễn. Đây cũng là vai khiến cô chịu không ít áp lực vì có những cảnh chưa đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn.

Một trong những kỷ niệm khiến Cù Thị Trà nhớ nhất là cảnh Sương rửa xe. Khi lên sóng, phân đoạn này thu hút sự chú ý, nhưng tại trường quay, nữ diễn viên từng bị đạo diễn nhận xét cách thể hiện chưa đạt yêu cầu. Theo Trà, đạo diễn muốn nhân vật thể hiện rõ hơn nét lả lơi, cuốn hút thay vì chỉ thực hiện động tác rửa xe thông thường.

Bên cạnh đó, vai Thúy trong Mùa hè năm ấy lại mang đến một màu sắc khác. Cù Thị Trà chủ động xây dựng cho nhân vật vẻ ngoài có phần lòe loẹt, diêm dúa, đồng thời kết hợp với các bạn diễn để tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Từng tự ti vì bị gọi là “Trà mập”

Ít ai biết trước khi có vóc dáng mảnh mai như hiện tại, Cù Thị Trà từng có thời gian dài tự ti về ngoại hình. Nữ diễn viên kể từ khoảng thời tiểu học đến hết cấp 3, cô thường bị bạn bè gọi là “Trà mập”, “Trà béo”.

Đến năm lớp 12, Trà từng áp dụng chế độ giảm cân khá khắt khe. Có thời điểm bữa sáng của cô chỉ gồm một miếng khoai lang và nước, bữa trưa ăn bí đỏ hấp hoặc đậu phụ kèm hoa quả, còn buổi tối chủ yếu là salad. Đây là trải nghiệm cá nhân trong quá khứ của nữ diễn viên, không phải chế độ ăn được khuyến nghị để áp dụng theo.

Khi bước vào nghề diễn, việc chăm sóc hình ảnh trở thành một phần công việc. Tuy nhiên, Cù Thị Trà cho biết ngoài đời cô khá mảnh mai và không sở hữu hình thể giống như cách một số vai diễn trên màn ảnh khiến khán giả hình dung.

Cũng tại Sao Check, nữ diễn viên tiết lộ từ khi bước vào nghề diễn đến nay cô chưa có mối quan hệ tình cảm nào. Cù Thị Trà cho rằng có thể bản thân chưa gặp đúng người, trong khi thời gian dành cho công việc ngày càng nhiều khiến các mối quan hệ bên ngoài cũng thu hẹp. Cô hài hước thừa nhận mình khá “yêu công việc”, một phần bởi hiện tại chưa có bạn trai để phải cân bằng thời gian.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai, Cù Thị Trà không giấu việc bản thân thích người có ngoại hình đẹp, nhưng cho rằng tính cách và sự phù hợp vẫn cần thời gian tìm hiểu. Nữ diễn viên cũng chia sẻ cô không muốn hẹn hò với người ít tuổi hơn mình.

Ở tuổi 27, Cù Thị Trà đang tiếp tục học thêm các kỹ năng, trong đó có võ thuật, nhằm mở rộng cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật. Sau những vai diễn nhiều sóng gió, mong muốn của cô lại khá giản dị: được đóng một nhân vật có màu sắc “cơm nhà”, gắn với gia đình và những mối quan hệ đời thường.