Xung kích trong mưa bão

Đoàn viên thanh niên xã Kim Tân hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ.

Kim Tân là xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, vì vậy, với Đoàn xã, công tác ứng phó thiên tai không chỉ được triển khai khi mưa lũ xảy ra mà đã được chuẩn bị từ trước, với phương án cụ thể cho từng tình huống.

Trước mỗi mùa mưa bão, lực lượng ĐVTN được huy động phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các hộ dân cần sơ tán, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác di dời. Tại các điểm sơ tán, Đoàn xã tham gia chuẩn bị lương thực, nước uống và những đồ dùng thiết yếu, bảo đảm người dân khi di chuyển đến nơi an toàn có những điều kiện cần thiết trong thời gian ở lại.

Trong đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao trong tháng 9 vừa qua, Kim Tân phải sơ tán hơn 1.000 hộ dân của 9 thôn đến nơi an toàn. Cùng với các khu dân cư bị ngập, gần 15km đường giao thông trên địa bàn bị ảnh hưởng; trong đó, tuyến đường tỉnh 523 và 516 bị ngập khoảng 5km, gây chia cắt giao thông tại nhiều điểm. Trong tình huống đó, ĐVTN có mặt cùng các lực lượng chức năng tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ đưa người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ và những hộ ở khu vực ngập sâu, đến nơi an toàn; vận chuyển đồ dùng cần thiết, hỗ trợ sắp xếp tại các điểm sơ tán...

Đoàn viên thanh niên xã Sơn Điện hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả cơn bão số 4.

Khi nước rút, ĐVTN tiếp tục có mặt tại các khu dân cư, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Từ thu gom bùn đất, rác thải, vệ sinh nền nhà, sân vườn đến di chuyển đồ đạc, các phần việc được triển khai khẩn trương để người dân sớm ổn định sinh hoạt. Cùng với đó, đoàn phối hợp dọn dẹp vệ sinh các điểm giao thông công cộng, khơi thông những vị trí bị ách tắc, làm sạch các tuyến đường sau khi nước rút. Ông Nguyễn Văn Nên, người dân xã Kim Tân, chia sẻ: “Ở khu sơ tán tôi và gia đình được các cháu ĐVTN chăm lo. Các cháu rất nhiệt tình, từ việc giúp gia đình sơ tán đến nơi an toàn, rồi hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau khi gia đình trở lại”.

Với những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai như Kim Tân, các ĐVTN chủ động “dự báo”, lên phương án trước mỗi đợt mưa bão. Khi phương án đã được chuẩn bị, lực lượng được phân công và các điều kiện thiết yếu được sẵn sàng, ĐVTN nhanh chóng tham gia ngay khi có yêu cầu. Bí thư Đoàn xã Kim Tân Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, Đoàn xã luôn chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng và các điều kiện phối hợp để ứng phó khi sự cố xảy ra. Khi có tình huống, đoàn viên phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán, phục vụ tại các điểm tránh trú và khắc phục hậu quả sau lũ, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Cũng trong đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 9 vừa qua, các xã miền núi bị ảnh hưởng nặng nề. Một số xã, đất đá từ taluy, sườn núi sạt xuống nhà dân và các tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ngay sau khi mưa lớn chấm dứt, cùng với lực lượng tại cơ sở, lực lượng thanh niên tình nguyện xuất hiện tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại xã Sơn Điện, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở tại một số điểm giao thông, một số hộ dân tại bản Ngàm khu Xa Mang phải di dời đến nơi an toàn. Chủ động ứng phó với mưa bão, từ trước Đoàn xã đã thành lập 5 tổ trực thiên tai tại 5 bản. Đây là lực lượng bám địa bàn, nắm tình hình và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Ngay khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn, các tổ trực phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, các tổ trực tham gia chăm sóc, phục vụ tại khu vực tạm trú, giúp các gia đình phải di dời ổn định sinh hoạt trong thời gian chờ tình hình an toàn.

Những việc làm thiết thực của đoàn viên thanh niên giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa bão.

Bí thư Đoàn xã Sơn Điện Lương Văn Đào cho biết: “Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp, nhất là nguy cơ sạt lở tại một số khu vực, đoàn xã đã phối hợp với lực lượng chức năng chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp. Trước đó, xã bị ảnh hưởng trong bão số 4, ngay sau khi nước rút, đoàn viên đã phối hợp hỗ trợ các hộ dân tổng vệ sinh tại trường học, các điểm giao thông công cộng và những khu vực bị ảnh hưởng”.

Không chỉ Sơn Điện, tại nhiều xã miền núi, ĐVTN cũng được huy động tham gia dọn đất đá, vệ sinh đường giao thông, trường học và khu dân cư sau mưa lũ.

Sự có mặt kịp thời của ĐVTN trước, trong và sau mưa bão thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Từ chủ động chuẩn bị lực lượng, nắm địa bàn, hỗ trợ người dân sơ tán, đến dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khắc phục giao thông sau thiên tai, mỗi phần việc đều hỗ trợ người dân giảm khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, lực lượng ĐVTN tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng có mặt khi địa phương và người dân cần.