Huế điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu vận hành điều tiết thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1 nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo đó, hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 600 m³/s, bắt đầu lúc 13h ngày 6/10. Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến, có thể đến 400 m³/s, bắt đầu lúc 19h ngày 5/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Miền Trung và Công ty CP Thủy điện Trường Phú thông báo đến người dân vùng hạ du và các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng ngừa ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3, A Lưới.

Các hồ chứa thủy điện ở Huế sẽ điều tiết nước để ứng phó mưa lớn. Ảnh: LMD.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thực hiện nghiêm lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền ngày 22/9.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thông báo bắt đầu điều tiết hồ Tả Trạch lúc 10h ngày 4/10, với tổng lưu lượng xả từ 190-230 m³/s.

Theo bản tin dự báo ngày 2/10 của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 5-11/10, trên địa bàn có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ký ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển và mưa lớn.

Trong đó, các xã, phường được yêu cầu kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai; chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở.

Ngoài ra, chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện rà soát phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa. Đồng thời, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du...