Thượng tướng Lê Quý Vương tái cử Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam

Trong 2 ngày diễn ra Đại hội, với sự tham dự của 241 đại biểu chính thức đại diện cho trên 15 vạn cán bộ, hội viên cựu CAND trên cả nước, toàn thể Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để hoàn thành toàn bộ nội dung, nhiệm vụ chương trình đề ra.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND nhiệm kỳ 2023-2026 tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

LÃNH ĐẠO HỘI CỰU CAND VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 1. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam 2. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam 3. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam

Đại hội đã nhất trí cao thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội và Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2026, nổi bật là xây dựng tổ chức Hội ở 3 cấp, vận động và kết nạp hội viên, khắc phục các khó khăn để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xây dựng Hội Cựu CAND thực sự là “ngôi nhà chung” của các đồng chí Cựu Công an, các đồng chí Công an hưu trí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI CỰU CAND VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2026 - 2031 1. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam 2. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 3. Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 4. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 5. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 6. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an 7. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam 8. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội Cựu CAND TP Hà Nội 9. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, nguyên Trưởng phòng PX03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên BTV, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính, Hội Cựu CAND Việt Nam 10. Thiếu tướng Trương Giang Long, nguyên Phó TCT Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 11. Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 12. Trung tướng Đặng Xuân Loan, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam 13. Trung tướng Phạm Quốc Cương, nguyên Tư lệnh K02, Hội viên Hội Cựu CAND TP Hà Nội 14. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, nguyên Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư; Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính, Hội Cựu CAND Việt Nam 15. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Cựu CAND Việt Nam 16. Thiếu tướng Trần Văn Ba, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu CAND Việt Nam 17. Thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Tuyên truyền, Hội Cựu CAND Việt Nam 18. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội; Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội 19. Thiếu tướng Đào Công Danh, nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP. Hồ Chí Minh

Đại hội cũng chỉ rõ những mặt mạnh, mặt yếu trong xây dựng tổ chức Hội, nhất là ở Hội cấp cơ sở; rút ra được nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rất sâu sắc về xây dựng các mô hình tập hợp sức mạnh gắn kết các loại hình hoạt động của quần chúng, của cán bộ hưu trí trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay.

Toàn thể đại hội thống nhất cao thông qua Nghị quyết đại hội.

Với sự quyết tâm cao, Đại hội đã thông qua phương hướng, chương trình hành động của Hội nhiệm kỳ II (2026 - 2031) với mục tiêu củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội ở 3 cấp vững mạnh; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao; nâng tầm vị thế của Hội Cựu CAND Viêt Nam xứng đáng là tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên gương mẫu, tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã dân chủ, đồng thuận cao lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Hội khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí theo quy định của Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam, có cơ cấu Ban Chấp hành phù hợp, đảm bảo quán xuyến công tác lãnh đạo Hội Cựu CAND Việt Nam trong toàn quốc.

Tại hội nghị lần thứ I của Ban Chấp hành, 19 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Hội. Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2026 tái cử, giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tái cử, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội và Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.