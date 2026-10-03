Dự báo thời tiết đêm 3 và ngày 4/10

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; nền nhiệt toàn vùng xu hướng giảm nhẹ. Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió Đông Nam cấp 2; vùng núi cao đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

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