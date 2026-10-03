[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm mai

Khối không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển về phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ.

Tại Bắc Bộ, đêm nay có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sang ngày mai, mưa tiếp tục duy trì, nền nhiệt giảm so với hôm nay. Từ đêm mai, Đông Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Trung Bộ đêm nay và ngày mai chủ yếu có mưa vài nơi. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày mai có nắng gián đoạn, trong khi khu vực Quảng Trị – TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì mưa vài nơi. Từ đêm mai, mưa dông bắt đầu gia tăng tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông vài nơi trong đêm nay và ngày mai, diện mưa và lượng mưa giảm so với những ngày trước.