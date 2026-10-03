Lễ trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' liệt sĩ Nguyễn Văn Đức tại xã Phù Đổng

Ngày 3-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định và Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Văn Đức.

Các đại biểu người dân và thân nhân mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ. Ảnh: Sơn Nguyễn

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức sinh năm 1957, là người con của quê hương Phù Đổng. Trong những năm tháng quân ngũ, đồng chí Nguyễn Văn Đức trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới Tây Nam. Tháng 4 năm 1978, khi mới 21 tuổi, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí bị thương nặng (thương tật 81% và đồng chí được công nhận là thương binh hạng 1/4).

Năm 1981, đồng chí xuất ngũ trở về quê hương. Với nghị lực của người lính, đồng chí tiếp tục lao động, chăm lo gia đình và đóng góp cho quê hương. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Đức đã qua đời.

Ngày 26 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1402/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Đức. Đây là sự ghi nhận trang trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và quê hương Phù Đổng.

Lãnh đạo xã Phù Đổng trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Sơn Nguyễn

Tại buổi Lễ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đức.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Đổng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; để truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.