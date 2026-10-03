Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; tuyên dương điển hình tiên tiến

Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp, UBND các xã, phường, các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng; nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ.

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Theo đó, trong suốt 65 năm qua, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ đã không ngừng trưởng thành, từng bước xây dựng lực lượng vững mạnh, lập nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Mỗi chặng đường phát triển của lực lượng đều ghi dấu những chiến công, cống hiến thầm lặng và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời hun đúc nên truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trở thành hành trang để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa các cá nhân đạt giải cao tại hội thi, cuộc thi cấp bộ và quốc tế

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt và thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác chuyên môn; khen thưởng 2 cá nhân đạt giải cao tại hội thi, cuộc thi cấp bộ và quốc tế.

Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC, CNCH năm 2026

Cũng trong chương trình, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC, CNCH.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC, CNCH năm 2026

Theo báo cáo, trong năm 2026, phong trào Toàn dân tham gia PCCC, CNCH tại cơ sở đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những thành tích xuất sắc, cách làm hay, sáng tạo được các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả, 56/57 hồ sơ của tập thể, cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xét, công nhận đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào, tăng 20 đơn vị so với năm 2025; đặc biệt có 13 tập thể 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu điển hình tiên tiến.

Tại lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 56 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC, CNCH năm 2026; trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 13 tập thể 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC, CNCH.

Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ tuyên dương

Phát biểu tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã đạt được trong 65 năm qua.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiếp tục tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm tình hình, nhận diện, xử lý từ sớm các nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; lấy phòng ngừa là chính, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Cùng với đó, nâng cao chất lượng thường trực, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nghiệp vụ, thể lực và kỹ năng xử lý các tình huống, nhất là cháy lớn, cháy phức tạp, thiên tai, bão lũ, sạt lở, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục củng cố lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, xây dựng, củng cố và nhân rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa về ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong cộng đồng.