Bạn từng mắc lỗi lái xe nào khiến bản thân ám ảnh?

Không ai là tài xế hoàn hảo, và những lỗi lái xe dù nhỏ hay lớn đều để lại dấu ấn khó quên. Từ việc vô tình đi sai làn đến những tai nạn bất ngờ do sự cố y tế, mỗi trải nghiệm đều mang đến bài học quý giá về an toàn giao thông.

Biển báo cấm đi ngược chiều nhắc nhở tài xế cẩn trọng để tránh những sai lầm đáng tiếc khi lái xe. Ảnh: Jalopnik

Không có tài xế nào hoàn hảo, ai cũng từng mắc lỗi khi cầm lái. Có thể là bị camera tốc độ ghi hình hoặc vô tình va vào vành bánh khi đỗ xe song song. Dù vậy, nhiều người vẫn tin tưởng vào khả năng của tài xế có giấy phép hơn là các phương tiện tự lái, bởi không một người lái tỉnh táo nào lại lặp đi lặp lại việc vòng quanh vòng xuyến vô tận hay bị mắc kẹt trong tình huống bế tắc trên đường một làn.

Lỗi lái xe nào vẫn khiến bạn ám ảnh? Với tôi, đó là kỷ niệm khi mới học lái. Sai lầm lớn nhất là khi tôi rẽ trái vào một con đường bốn làn vắng vẻ nhưng lại đặt chiếc sedan nhỏ của mình ở phía bên trái đường, giống như đang lái xe ở Anh. Huấn luyện viên ngay lập tức với tay nắm lấy vô lăng và chỉnh lại hướng lái sang phải. Khoảnh khắc đó thật sự xấu hổ và tôi không bao giờ mắc lại lỗi tương tự.

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà tài xế có thể gặp phải là chiếc xe bay lên không trung. Nhờ công nghệ hiện đại, các camera giám sát và camera hành trình đã ghi lại những vụ việc này và lan truyền trên mạng. Năm 2024, một camera chuông cửa Ring ở Nam California đã ghi lại cảnh một chiếc xe lao lên vỉa hè và bãi cỏ trước nhà, rồi đâm thẳng vào gara. Tài xế khi đó đang cố gắng rẽ nhưng gặp phải sự cố y tế đột ngột. May mắn là không ai bị thương nặng và tài xế không bị truy cứu hình sự.

Trước thập niên 1990, những vụ tai nạn như vậy chỉ được truyền miệng qua các nhân chứng và ảnh chụp hiện trường. Tôi may mắn khi không có lỗi lái xe nào của mình bị ghi lại trên camera. Độc giả có thể chia sẻ những lỗi lái xe tồi tệ nhất của mình trong phần bình luận, nhưng nên tránh đăng tải video ghi hình. Việc cung cấp thông tin về hãng và mẫu xe khi đó sẽ giúp mọi người dễ hình dung hơn về câu chuyện.