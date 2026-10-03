Cử tri TPHCM phản ánh khám BHYT chờ lâu, lo thiếu thuốc và chi phí điều trị cao

Ngày 3/10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 7 TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 14 phường, xã trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự hội nghị có ông Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; ông Võ Hoàng Ngân - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 14 phường, xã.

Tại hội nghị, ông Tô Hữu Vinh, cử tri phường Tân Thuận, phản ánh việc khám, chữa bệnh và nhận thuốc bằng bảo hiểm y tế (BHYT) còn nhiều bất cập. Theo ông, chất lượng phục vụ và thuốc cấp phát chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân; vẫn có tình trạng người khám dịch vụ được ưu tiên, trong khi người sử dụng thẻ BHYT phải chờ lâu.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm rà soát, chấn chỉnh để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Cử tri cũng phản ánh chi phí khám, chữa bệnh ngày càng lớn, nhất là đối với người mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày; thuốc và vật tư y tế có lúc thiếu hoặc khó tiếp cận. Chất lượng khám, chữa bệnh giữa các tuyến cũng còn chênh lệch.

Người dân đề nghị chính sách BHYT được thực hiện thực chất hơn, giảm chi phí người bệnh phải tự chi trả, đồng thời tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh.

Từ những phản ánh trên, cử tri đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHYT, bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc, vật tư y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh với chi phí phù hợp; đồng thời có chính sách hỗ trợ tốt hơn đối với người nghèo, người cao tuổi và người phải điều trị dài ngày.

Giảm thời gian chờ khám BHYT

Giải trình tại hội nghị, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết thời gian qua, sở đã chấn chỉnh phong cách phục vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, đồng thời yêu cầu các đơn vị bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập được yêu cầu bố trí thêm bàn khám vào giờ cao điểm, tăng ứng dụng công nghệ thông tin và phân luồng tiếp đón nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng người bệnh phải chờ lâu.

Người dân nếu thấy quyền lợi BHYT chưa được bảo đảm có thể phản ánh qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM (0967.771.010). Sau khi tiếp nhận phản ánh, sở sẽ liên hệ cơ sở y tế để yêu cầu giải trình và xử lý.

Về cung ứng thuốc, vật tư y tế, Sở Y tế cho biết trong năm 2026 đã yêu cầu các cơ sở chủ động theo dõi lượng tồn kho, kịp thời lập kế hoạch mua sắm. Trường hợp có nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các đơn vị phải chuẩn bị phương án thuốc thay thế để bảo đảm việc điều trị không bị gián đoạn.

Luân phiên bác sĩ tuyến trên về trạm y tế

Về y tế cơ sở, đại diện Sở Y tế cho biết từ ngày 1/1/2026, TPHCM đã sắp xếp lại các trung tâm y tế và trạm y tế phường, xã. Sở phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế.

Đầu tháng 10/2026, ngành y tế thành phố phát động việc đưa bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho trạm y tế phường, xã. Các bệnh viện chuyên sâu như Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cũng được huy động cử bác sĩ về hỗ trợ.

Cùng với việc tăng cường nhân lực, Sở Y tế phối hợp với các địa phương đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị cho các trạm y tế.

Đối với người mắc bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày, TPHCM đã triển khai các chính sách hỗ trợ. Trong đó, Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ chính sách khác.

Đối với bệnh nhân thận mạn tính giai đoạn 5 thuộc một số nhóm đối tượng, HĐND TPHCM cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT tại kỳ họp ngày 22/9/2026. Đây là chính sách riêng, không phải Nghị quyết 50/2025/NQ-HĐND.

Với thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Sở Y tế cho biết đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Về an toàn thực phẩm, sở ghi nhận ý kiến cử tri và chuyển Sở An toàn thực phẩm TPHCM báo cáo bằng văn bản.