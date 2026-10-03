Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế cao nhất 80%

Theo Bộ Y tế, năm 2026, nhiều chính sách liên quan chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/9/2026, trong khi các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại nghị định được thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Theo Nghị định 350, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất hiện được quy định là 80%. Mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; làm pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh.

Mức này cũng áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới, hải đảo; xã khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề giữ chân cán bộ y tế vùng khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh

Mức 70% áp dụng đối với một số nhóm trực tiếp thực hiện công việc đặc thù như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, IV...

Đáng chú ý, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm dịch y tế biên giới tỉnh, thành phố và các viện y tế dự phòng cũng thuộc nhóm hưởng mức 70%.

Mức 60% áp dụng đối với một số công việc như xạ trị, hóa trị, sinh học phân tử, y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; một số công việc xét nghiệm, giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Mức 50% áp dụng đối với một số công việc như khám, điều trị, chăm sóc người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, dược lâm sàng.

Mức 40% áp dụng đối với nhiều nhóm trực tiếp làm chuyên môn như xét nghiệm; khám, chữa bệnh; chăm sóc người bệnh; phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; y, dược cổ truyền; chăm sóc sức khỏe sinh sản... cùng một số nhóm khác được quy định cụ thể tại nghị định.

Mức 30% áp dụng đối với viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số, trừ những trường hợp thuộc nhóm hưởng mức cao hơn; nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập; viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Nghị định cũng quy định Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 đối với các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 4 Nghị định 350, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Như vậy, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất đang được quy định trực tiếp tại Nghị định 350 là 80%; mức 100% thuộc nội dung Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất Chính phủ điều chỉnh theo các điều kiện nêu trên.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết, trong quá trình hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với nhân viên y tế, Bộ Y tế đặc biệt ưu tiên những người trực tiếp làm việc tại y tế cơ sở, khu vực biên giới, hải đảo và địa bàn khó khăn.

Theo đó, Bộ Y tế đã tham mưu các chính sách theo hướng nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề, trong đó có mức 100% đối với một số nhóm nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại y tế cơ sở, y tế dự phòng và các địa bàn được ưu tiên theo quy định.

Đại diện Bộ Y tế cho biết việc điều chỉnh chế độ phụ cấp nhằm cải thiện thu nhập, tăng chế độ đãi ngộ và góp phần thu hút, giữ chân nhân lực y tế tại tuyến cơ sở, vùng khó khăn.

Tăng phụ cấp tạo động lực nhân viên y tế gắn bó với nghề

Bộ Y tế sẽ tập trung hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chính sách, đánh giá tác động tại từng địa bàn, từng nhóm nhân lực để tiếp tục đề xuất điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên và thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ đời sống phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Trong giai đoạn tới, Bộ Y tế sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ nhằm tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách, cải thiện môi trường làm việc và tạo động lực thu hút nhân lực y tế.

Thứ nhất, đưa các chính sách đã ban hành vào thực tế. Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền; tăng cường theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để các đơn vị xác định đúng đối tượng, mức hưởng và thực hiện chi trả kịp thời. Việc bố trí kinh phí cần được thực hiện đầy đủ theo trách nhiệm và phân cấp ngân sách hiện hành.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ. Theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 261 của Quốc hội, cần có lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức 100% đối với các đối tượng đặc thù nêu trên. Tại Nghị định 350, Chính phủ giao Bộ Y tế đề xuất lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư quy định định mức nhân lực đối với trạm y tế cấp xã, làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng và sử dụng nhân lực phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Qua đó, từng bước bảo đảm số lượng, cơ cấu nhân lực; góp phần giảm áp lực công việc, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ; bố trí nhân lực trực và nghỉ ngơi hợp lý; tạo điều kiện cho cán bộ y tế học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo Bộ Y tế, đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ y tế yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với y tế cơ sở.

Nhân lực là tài sản đặc biệt của ngành y. Một bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm không thể được thay thế ngay bằng một nhân sự mới. Đặc biệt tại các khoa cấp cứu, hồi sức, xét nghiệm hay những chuyên khoa đặc thù, kinh nghiệm xử lý tình huống và phối hợp chuyên môn được tích lũy qua nhiều năm. Khi nhân viên y tế rời khu vực công hoặc chuyển nghề, bệnh viện không chỉ mất một vị trí việc làm mà còn mất nguồn lực đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Phụ cấp nên được nhìn nhận như một khoản đầu tư cho nguồn nhân lực, nhất là ở những vị trí nặng nhọc, nguy hiểm, chuyên khoa áp lực cao, vùng khó khăn và tuyến cơ sở.

Tăng phụ cấp không giải quyết mọi khó khăn của ngành y, nhưng là bước quan trọng để giữ người. Chính sách cần đi cùng giảm quá tải, cải thiện môi trường làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện tài chính và phát triển nhân lực dài hạn.