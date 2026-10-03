Quốc tế giúp Việt Nam tăng khả năng chống chịu trước thiên tai

Tại Thái Nguyên, Australia và UNDP đang hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại do lũ năm 2025 gây ra, gồm sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, khôi phục đường giao thông phục vụ sản xuất và nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở.

Ngày 2-10, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook cùng Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini và đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến Thái Nguyên kiểm tra các hoạt động này.

“Australia ưu tiên hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nâng cao năng lực ứng phó và phục hồi, qua đó giảm những tổn thất có thể xảy ra khi thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp”, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook chia sẻ với Báo Hànộimới.

Bà Francesca Nardini và Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi người dân Thái Nguyên. Ảnh: UNDP

Tại xã Đồng Hỷ, đoàn dự lễ khánh thành ngôi nhà mới của bà Hoàng Thị Liên, 76 tuổi. Trận lũ năm 2025 làm ngôi nhà cũ của gia đình bà hư hỏng hoàn toàn, nước dâng khoảng 1,5m. Tháng 5-2026, gia đình bà khởi công xây dựng nhà mới và hoàn thành sau 5 tháng, có nơi ở an toàn hơn khi mùa mưa lũ trở lại.

Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook (thứ hai từ phải sang) và Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini (ngoài cùng bên phải) bàn giao nhà mới cho người dân Thái Nguyên. Ảnh: UNDP

Chương trình Australia - UNDP đã hỗ trợ Thái Nguyên xây mới 10 ngôi nhà an toàn, sửa chữa 50 ngôi nhà bị hư hỏng và trao tiền mặt cho 670 hộ dân. Chương trình cũng hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại khôi phục sản xuất, nâng cấp một số công trình hạ tầng cộng đồng và trang bị, tập huấn cho các đội xung kích phòng, chống thiên tai.

Bà Naomi Cook và bà Francesca Nardini dự lễ khánh thành một công trình công ích tại Thái Nguyên. Ảnh: ĐSQ Australia

Ở xóm Bến Đò, phường Linh Sơn, đoàn kiểm tra tuyến đường cộng đồng dài 300m, phục vụ khoảng 200 hộ dân và nối khu dân cư với gần 3ha đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi được khôi phục, tuyến đường giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản và tiếp cận khu vực sản xuất thuận lợi hơn.

Đoàn công tác cũng gặp Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn để tìm hiểu việc sử dụng trang thiết bị và kỹ năng được tập huấn. Lực lượng này trực tiếp tham gia ứng phó khi xảy ra thiên tai tại địa bàn.

Bà Naomi Cook đánh giá sự phối hợp giữa Australia, Việt Nam và UNDP đã tạo điều kiện để sự hỗ trợ đến trực tiếp những gia đình chịu ảnh hưởng của lũ lụt năm 2025. “Quan hệ đối tác này đang hỗ trợ các cộng đồng phục hồi thông qua những hỗ trợ thiết thực về nhà ở, sinh kế và công tác ứng phó tại địa phương”.

Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini lưu ý yêu cầu giảm thiểu rủi ro cần được tính ngay trong quá trình tái thiết sau thiên tai. “Phục hồi theo hướng tăng cường khả năng chống chịu là cơ hội để giảm thiểu rủi ro trong tương lai và tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc chống chịu với thiên tai”.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn đề cập yêu cầu kết nối các khâu trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

“Kinh nghiệm tại Thái Nguyên cho thấy cần đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng tăng cường khả năng chống chịu, đồng thời bảo đảm nhu cầu và sự tham gia của cộng đồng địa phương luôn là trọng tâm của các nỗ lực phục hồi”, ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Những hỗ trợ này giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và chủ động hơn khi thiên tai xảy ra.

Năm 2025, Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, trong đó bão số 11 và mưa lũ sau bão gây thiệt hại đặc biệt lớn. Trong 10 tháng, toàn tỉnh ghi nhận 16 vụ thiên tai, làm 17 người chết, 13 người bị thương, 220 nhà bị cuốn trôi và 62.717 nhà bị hư hại. Tổng thiệt hại ước hơn 13.149 tỷ đồng. Riêng đợt bão số 11 và mưa lũ sau bão vào đầu tháng 10-2025, khoảng 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 3.400 hộ phải di dời khẩn cấp; hơn 14.800ha cây trồng, trên 900ha nuôi trồng thủy sản và hơn 2 triệu con vật nuôi bị thiệt hại. Tổng thiệt hại của đợt thiên tai này được tỉnh ước tính trên 12.600 tỷ đồng.