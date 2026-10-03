Dự kiến 600 đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức

Hội trường nơi diễn ra khai mạc hội thảo

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo cho biết: Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức đã nhận được 330 bài viết của các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, Phật tử và những người quan tâm đến Phật giáo Việt Nam.

"Ban Tổ chức đã chọn ra 314 bài viết có nội dung chất lượng, giàu giá trị học thuật, phạm vi nghiên cứu rất rộng, toàn diện và đặc biệt thể hiện sự quan tâm đối với sự phát triển của Giáo hội trong kỷ nguyên mới để đưa vào kỷ yếu hội thảo.", Thượng tọa Thích Giác Hoàng nói thêm.

Hội thảo dự kiến đón tiếp 600 khách mời tham dự

Được biết, hội thảo lần này được tổ chức nhằm đánh giá một cách hệ thống và toàn diện tiến trình 45 năm hình thành, phát triển của GHPGVN. Qua đó, làm rõ vai trò, những đóng góp quan trọng của Giáo hội trong công cuộc xây dựng đất nước, phát huy các giá trị văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, hoằng pháp, hội nhập quốc tế và phát triển đời sống tôn giáo đương đại.

Đồng thời, các đại biểu và học giả sẽ tập trung trao đổi, đề xuất những định hướng chiến lược mang tính đột phá cho giai đoạn 2026–2045.

Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang

Thượng tọa Thích Giác Hoàng cũng cho biết, chương trình hội thảo gồm phiên khai mạc toàn thể, 3 phiên làm việc với 5 diễn đàn chuyên đề và phiên bế mạc. Đây là điều kiện chư tôn đức và các nhà nghiên cứu có thể trực tiếp trao đổi, đối thoại và phản biện những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của Giáo hội.

"Chúng tôi mong rằng hội thảo không chỉ là dịp nhìn lại 45 năm thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn thực sự trở thành một diễn đàn tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của chư tôn đức cùng giới trí thức, học giả, qua đó đóng góp những luận cứ và gợi mở thiết thực cho sự phát triển của Giáo hội trong kỷ nguyên mới.", Thượng tọa Thích Giác Hoàng chia sẻ.

Các tình nguyện viên trang trí không gian phía trước hội trường - nơi diễn ra hội thảo

Hội thảo diễn ra trọn ngày Chủ nhật, 4-10-2026 tại pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 đường Võ Nguyên Giáp, P.Bình Trưng, TP.HCM).