Cần Thơ: Hàng trăm phụ nữ khó khăn ở nông thôn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Ngày 3.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ, Câu lạc bộ Niềm tin số TP. Cần Thơ và chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Mỹ Tú.

Khoảng 200 hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Mỹ Tú, TP. Cần Thơ được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Mỹ Tú

Đây loạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2026); đồng thời cụ thể hóa kế hoạch của UBND TP. Cần Thơ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026.

Tại chương trình, đoàn y bác sĩ đã bố trí các bàn khám chuyên nội khoa và khám sản phụ khoa, cùng các khu vực thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng. Thông qua chương trình thăm khám, nhiều trường hợp bệnh lý nội khoa mạn tính, cũng như những bất thường về sản phụ khoa đã được phát hiện kịp thời.

Cùng với khám bệnh, các bác sĩ còn hướng dẫn chị em kiến thức tự chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Mỹ Tú

Bên cạnh việc chẩn đoán và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp, các bác sĩ còn dành thời gian hướng dẫn người dân kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và phòng ngừa các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là phụ nữ độ tuổi trung niên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tặng quà động viên chị em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Mỹ Tú

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ Trần Thị Hằng cho biết, việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn và người dân ở xã Mỹ Phước.