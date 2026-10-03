Quảng Ninh: Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn

Quảng Ninh

Cán bộ y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: Sở Y tế QN.

Chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”

Hiện nay, ngành y tế cả nước đang chịu nhiều áp lực về nhân lực và cơ sở vật chất, song Quảng Ninh lại chọn một hướng đi đầy quyết liệt mà nhân văn: triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Chủ trương này là bước chuyển mình mang tính chiến lược trong tư duy y tế hiện đại – chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Tính đến cuối tháng 9/2026, toàn thành phố đã triển khai khám sức khỏe cho hơn 1,26 triệu người, đạt tỷ lệ ấn tượng 99,97%. Điểm sáng đáng tự hào của chiến dịch là không một nhóm đối tượng nào bị bỏ lại phía sau. Từ trẻ em dưới lứa tuổi đến trường, học sinh các cấp, cho đến người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 54/54 xã, phường, đặc khu đều được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Y bác sĩ ân cần thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại bệnh viện, thể hiện tinh thần y đức và sự tận tâm vì người bệnh. Ảnh: Sở Y tế QN.

Đánh giá về ý nghĩa chiến lược này, Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh: “Mục tiêu quan trọng nhất của chiến dịch không phải là khám cho đủ số lượng, mà là giúp mỗi người dân nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe của chính mình. Một người có yếu tố nguy cơ được phát hiện sớm, một bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị kịp thời không chỉ gia tăng cơ hội kiểm soát bệnh thành công mà còn gạt bỏ gánh nặng chi phí y tế khổng lồ về sau”.

Tư duy linh hoạt và chuyển đổi số

Triển khai một khối lượng công việc khổng lồ phục vụ hơn 1,2 triệu người dân trong thời gian ngắn chắc chắn là một thử thách vô cùng lớn đối với hệ thống y tế cơ sở. Tuy nhiên, bằng tư duy quản trị linh hoạt và đồng bộ, bài toán nan giải ấy đã được Sở Y tế Quảng Ninh giải quyết ổn thỏa.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cập nhật kết quả khám sức khỏe lên Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID để quản lý dữ liệu lâu dài. Ảnh: Sở Y tế QN

Thay vì dồn toàn bộ gánh nặng lên vai các trạm y tế xã phường, ngành Y tế đã chủ động phân công các bệnh viện lớn trực tiếp hỗ trợ toàn diện cho 54/54 địa bàn. Đồng thời, hàng loạt hình thức khám lưu động, khám tại trạm và các cơ sở y tế đã được triển khai nhịp nhàng, đưa y tế đến sát tận thôn, bản, khu phố.

Không dừng lại ở đó, chiến dịch còn là đòn bẩy thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số y tế toàn diện. Thông qua “Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử”, hàng trăm nghìn hồ sơ đã được liên thông, tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình quản lý mà còn đặt nền móng vững chắc cho hệ thống cơ sở dữ liệu sức khỏe trọn đời của mỗi công dân thành phố.

Đưa kỹ thuật cao về phục vụ người dân

Song song với chiến dịch y tế toàn dân, bức tranh y tế của Quảng Ninh năm 2026 còn rực sáng bởi những bước tiến vượt bậc trong phát triển y tế chuyên sâu và ứng dụng khoa học công nghệ đỉnh cao.

Các bệnh viện tuyến chuyên sâu của Quảng Ninh làm chủ và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó, giúp người dân điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Ảnh: Sở Y tế QN.

Hiện nay, Quảng Ninh có 4 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, thực hiện được gần 80% danh mục kỹ thuật của tuyến Trung ương. Từ những ca ghép thận, phẫu thuật tim mạch phức tạp, ECMO cấp cứu tại giường cho đến ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) hay phẫu thuật nội soi 2 cổng, hàng loạt kỹ thuật khó đã được thực hiện thường quy ngay tại địa phương. Tỷ lệ chuyển tuyến đa tuyến của địa phương nhờ đó đã giảm sâu, chỉ còn ở mức 4,00%.

Bước đi dài hạn này đang tiếp tục được củng cố thông qua các đề án thành lập hàng loạt trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại như Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc và Đột quỵ, Trung tâm Chẩn đoán trước sinh hay Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc.

Có thể thấy, chiến dịch Y tế toàn dân tại Quảng Ninh là một đợt ra quân y tế quy mô lớn, là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần tận tụy của đội ngũ thầy thuốc. Quảng Ninh đang vững vàng kiến tạo một nền tảng nhân lực khỏe mạnh, làm bệ phóng vững chắc cho sự phát triển phồn vinh và bền vững của thành phố trong kỷ nguyên mới.