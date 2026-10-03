Tuyển Thái Lan chính thức mất hết điểm thắng Việt Nam và Pakistan

Có một nghịch lý khá thú vị với tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi FIFA cập nhập mới nhất về điểm số trên BXH FIFA. “Voi chiến” đã giành quyền vào chung kết sau hai chiến thắng liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam. Nhưng trên bảng xếp hạng FIFA, niềm vui ấy gần như bị xóa sạch bởi thất bại trước Philippines.

Chiến thắng Pakistan mang về cho Thái Lan 1,71 điểm FIFA, trước khi màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam giúp họ nhận thêm 4,87 điểm. Tổng cộng, đội bóng xứ chùa Vàng tích lũy được 6,58 điểm.

Tuyển Thái Lan đánh bại Pakistan và Việt Nam để kiếm 6,58 điểm FIFA, nhưng thất bại trước Philippines khiến gần như toàn bộ thành quả ấy biến mất chỉ sau một trận đấu. Ảnh: FAT

Thế nhưng chỉ một trận thua 1-2 trước Philippines đã khiến Thái Lan mất tới 6,57 điểm. Nói cách khác, ba trận đấu của Thái Lan tạo ra một phép tính gần như trớ trêu, họ có 6,58 điểm kiếm được và 6,57 điểm bị trừ. Thành quả ròng chỉ còn vỏn vẹn 0,01 điểm, có thể nói là gần như mất sạch điểm cộng ở BXH FIFA.

Đây là điều khiến thất bại trước Philippines trở nên đáng chú ý hơn rất nhiều so với một trận đấu mang tính thủ tục. Thái Lan đã sớm giành vé vào chung kết nên HLV Anthony Hudson có lý do để xoay tua lực lượng, nhưng về mặt điểm số FIFA, trận thua này khiến những chiến thắng trước Pakistan và đặc biệt là Việt Nam gần như không còn giá trị tích lũy.

Dẫu vậy, thứ hạng của Thái Lan là 93 thế giới. Nguyên nhân không nằm ở việc đội bóng của Hudson tạo ra bước tiến đáng kể về điểm số, mà chủ yếu đến từ sự biến động của các đội tuyển xung quanh. Đáng chú ý, Trung Quốc tụt từ hạng 91 xuống 94 sau thất bại trước Palestine, qua đó tạo điều kiện để Thái Lan cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Điều này cho thấy thứ hạng tăng không đồng nghĩa điểm số của Thái Lan đang tăng mạnh. “Voi chiến” có thể tiến lên một bậc, nhưng bản thân họ gần như đứng yên về mặt điểm số sau chuỗi trận vừa qua.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 99 thế giới. Thầy trò HLV Kim Sang Sik mất 4,87 điểm sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, nhưng lần lượt được cộng 3,67 điểm khi đánh bại Philippines và 1,80 điểm sau chiến thắng trước Pakistan. Tính tổng cộng, tuyển Việt Nam vẫn tăng 0,60 điểm FIFA sau ba trận đấu.

Điều đáng nói nằm ở sự tương phản giữa hai đội bóng. Thái Lan thắng Việt Nam và giành vé vào chung kết, nhưng gần như không tích lũy được điểm số sau cả giải đoạn này. Việt Nam thất bại trước đối thủ lớn nhất nhưng lại kết thúc chuỗi trận với mức tăng điểm dương.

Tất nhiên, bảng xếp hạng FIFA không thể phản ánh toàn bộ giá trị của một trận đấu. Với Thái Lan, chiến thắng trước Việt Nam vẫn có ý nghĩa rất lớn về chuyên môn, tâm lý và cuộc đua vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng thất bại trước Philippines cũng để lại một cái giá đắt về điểm số trên BXH FIFA.