Vùng trồng hoa hồng dưới núi Langbiang thiệt hại nặng do mưa lũ

Ngày 3/10, nhiều gia đình dưới chân núi Langbiang vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lớn chiều 2/10. Trên những vườn hoa vừa bị dòng nước dữ quét qua, cành lá ngổn ngang, bùn đất phủ kín gốc, rác thải mắc lại trên từng luống cây. Bao công sức, vốn liếng và kỳ vọng của người trồng hoa đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Người dân nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Tại vườn hoa rộng khoảng 6 sào của gia đình anh Lê Văn Diệu, đường 19/5, phường Langbiang – Đà Lạt, dấu tích của trận lũ vẫn còn hiện rõ. Anh Diệu cho biết, nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, dâng cao gần 2m, phút chốc nhấn chìm toàn bộ khu vườn hoa hồng đang trong thời kỳ thu hoạch.

Gia đình anh Diệu đang phải huy động tất cả thành viên khẩn trương dọn dẹp, thu gom rác thải mắc trên cây, đồng thời dùng nước rửa sạch bùn đất bám trên thân, lá với hy vọng cứu vãn phần diện tích hoa còn có khả năng phục hồi. Thế nhưng, công việc khắc phục gặp không ít khó khăn khi hệ thống máy bơm phục vụ sản xuất bị ngập nước, hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vệ sinh và chăm sóc vườn hoa sau lũ.

Nhiều diện tích hoa bị thiệt hại nặng do nước lũ quét qua.

Cách đó không xa, khoảng 3 sào hoa hồng mới ghép của gia đình anh Hoàng Văn Liệu cũng bị nước lũ quét qua, gây thiệt hại nặng. Khi dòng nước rút, một lớp bùn đất dày phủ kín mặt vườn, vùi lấp nhiều gốc hoa non, đe dọa khả năng sinh trưởng và phục hồi của cây.

Trước tình cảnh khó khăn của gia đình anh Liệu, ngày 3/10, hàng chục người là hàng xóm, đồng hương đã cùng nhau đến hỗ trợ khắc phục hậu quả. Người cào xới, người xúc, người vận chuyển bùn đất ra khỏi vườn, cố gắng làm thông thoáng khu vực gốc để cây hoa có điều kiện hồi phục, sớm nảy mầm trở lại.

Máy móc nông nghiệp bị nước nhấn chìm, gây hư hỏng.

Sự chung tay, giúp sức của bà con không chỉ góp phần giảm bớt khối lượng công việc bộn bề sau lũ mà còn tiếp thêm động lực để những hộ trồng hoa vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, chiều 2/10, mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ đã khiến nước từ thượng nguồn núi Langbiang đổ về với lưu lượng lớn. Dòng nước chảy xiết, dâng cao trong thời gian ngắn, tràn vào các khu vực sản xuất nông nghiệp ở vùng trũng thấp, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và vườn hoa của người dân. Một số diện tích hoa hồng bị ngập sâu, bùn đất và rác thải theo dòng nước tràn vào, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất.

Hiện UBND phường Langbiang – Đà Lạt đang thống kê mức độ thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng, làm cơ sở tham mưu, đề xuất cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.