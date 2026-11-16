Xử lý nghiêm để răn đe
Ngày 15-11, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, tiếp tục phát hiện 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ một số hiệu trưởng trên địa bàn xin từ chức.
Các trường hợp vi phạm, gồm H.T.N.H (1992, trú phường Thủy Xuân); H.T.N (1993, trú phường Thuận Hóa); B.M.Q (2005, trú phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (1990, trú phường An Cựu). Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm nói trên với tổng số tiền 50 triệu đồng. Trước đó, chiều 13-11, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến sự việc trên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-nghiem-de-ran-de-post361070.html