Xử lý nghiêm để răn đe

Cơ quan Công an làm việc với những người đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng.

Các trường hợp vi phạm, gồm H.T.N.H (1992, trú phường Thủy Xuân); H.T.N (1993, trú phường Thuận Hóa); B.M.Q (2005, trú phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (1990, trú phường An Cựu). Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm nói trên với tổng số tiền 50 triệu đồng. Trước đó, chiều 13-11, Phòng An ninh mạng- Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến sự việc trên.