Ngày 28-11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, tại kỳ họp thứ 16 diễn ra ngày 27-11, cơ quan này đã xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Nam Hòa.

Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xác định, 3 đảng viên thuộc Trường Tiểu học Nam Hòa (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) có vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Các cá nhân gồm: bà Trần Thị Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; bà Trần Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và bà Phạm Lê Quyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Bí thư Chi bộ 2, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, những đảng viên này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi các cá nhân sinh hoạt, công tác. Các cá nhân liên quan đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Trần Thị Hồng và bà Phạm Lê Quyên.

Đối với bà Trần Thị Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.