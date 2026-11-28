Nhiều mức xử phạt vi phạm

Các hành vi vi phạm trên mạng xã hội được điều chỉnh bởi nhiều quy định, trong đó có Nghị định số 327/2026/NĐ-CP, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP (cùng có hiệu lực từ ngày 19/8/2026) và Nghị định số 174/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm; hay tổ chức, cổ súy hoặc lôi kéo người khác thực hiện hành vi trái pháp luật tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự - Ảnh minh họa.

Theo Điều 10 Nghị định số 327, người lập, điều hành, duy trì hội, nhóm không được sử dụng các không gian này để thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời phải công khai quy tắc cộng đồng, kiểm duyệt nội dung và chủ động loại bỏ thành viên, nội dung, liên kết có dấu hiệu vi phạm.

Điều 9 Nghị định số 330 quy định phạt cá nhân từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm cổ súy, dụ dỗ người khác thực hiện hành vi xâm hại an ninh, trật tự; kích động mâu thuẫn, chia rẽ hoặc lôi kéo tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng áp dụng với một số hành vi tạo ra, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Điều 12 Nghị định số 330 quy định người quản lý, điều hành hội, nhóm không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng; mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng nếu không thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 95 Nghị định số 174 quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, cổ súy tệ nạn xã hội hoặc nội dung dâm ô, đồi trụy, miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cá nhân vi phạm chịu mức phạt bằng một nửa. Mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức áp dụng với một số hành vi thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng; cá nhân chịu mức phạt bằng một nửa. Đáng chú ý, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cũng có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng nếu không ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tăng trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội

Trách nhiệm xử lý nội dung vi phạm không chỉ thuộc về người sử dụng mà còn đặt ra đối với các đơn vị cung cấp nền tảng. Theo khoản 2 Điều 94 Nghị định số 174, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trong nước có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng nếu không ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm, không khóa tài khoản, trang, nhóm, kênh nội dung vi phạm hoặc không cung cấp thông tin người sử dụng khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản phục vụ điều tra, xử lý. Điều 97 quy định mức phạt tương ứng đối với nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới.

Bên cạnh chế tài xử phạt, Nghị định số 327 yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin, nhà cung cấp dịch vụ chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, cảnh báo, tiếp nhận phản ánh và phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm. Theo Điều 10, khi có yêu cầu gỡ bỏ, chủ thể có trách nhiệm phải thực hiện trong thời hạn không quá 24 giờ; trường hợp khẩn cấp không quá 6 giờ. Quy định này nhằm hạn chế nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền sau khi được phát hiện.

Trước vi phạm trên không gian mạng diễn ra trên địa bàn, ngày 27/7 vừa qua, Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (nay là Công an thành phố Bắc Ninh) ký văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước đề nghị tăng cường rà soát, ngăn chặn video bạo lực, nội dung khiêu khích, kêu gọi tụ tập gây rối; kịp thời gỡ bỏ bài viết, video, hội, nhóm có dấu hiệu kích động bạo lực và tăng cường xác thực tài khoản.

Ngày 6/8/2026, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có văn bản phúc đáp, cho biết việc ngăn chặn nội dung xấu độc được triển khai thường xuyên, trong đó có phối hợp với các nền tảng lớn như Meta, TikTok. Trong đợt rà soát cao điểm năm 2025, Facebook gỡ 3 hội nhóm có nội dung tiêu cực; TikTok chặn, gỡ 27 tài khoản với 2.090 video và gỡ 12 video theo yêu cầu của Cục. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, Cục tiếp tục yêu cầu TikTok chặn, gỡ 10 tài khoản với 180 video có nội dung kêu gọi, kích động tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Không dừng lại ở xử phạt hành chính

Với những hành vi có tính chất nghiêm trọng như sử dụng mạng xã hội để tổ chức, kích động, lôi kéo người khác gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản..., người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật.

Theo Thiếu tá Lê Nguyệt Anh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh mạng (Công an thành phố), thời gian qua, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm trên không gian mạng. Trong đó có những trường hợp tạo lập, quản trị hội, nhóm mạo danh cán bộ, cơ quan Nhà nước để thu hút người tham gia; lợi dụng hội, nhóm trên mạng xã hội chia sẻ video có nội dung kích động bạo lực, lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự…

Bên cạnh chế tài đối với hành vi vi phạm, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cũng quy định trách nhiệm phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Theo Điều 16, khi trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng, cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký tài khoản bằng thông tin của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ truy cập, đăng tải, chia sẻ. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm kiểm soát, ngăn chặn, xóa bỏ thông tin gây nguy hại, xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em.

Trước những nội dung kích động, khiêu khích hay lời rủ rê tụ tập trên mạng, mỗi người, nhất là thanh, thiếu niên cần tỉnh táo chọn lọc thông tin, không hùa theo bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền nội dung vi phạm. Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm không chỉ giúp mỗi người tự bảo vệ mình mà còn góp phần hạn chế nội dung độc hại lan truyền, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.