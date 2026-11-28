Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tham dự buổi diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu tham dự buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ngày càng được mở rộng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố. Đối với các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, nhiều kho xưởng, dây chuyền sản xuất, tập trung đông công nhân, người lao động, việc xảy ra cháy, nổ có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Trong 11 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 658 vụ cháy, 3 vụ nổ, làm 21 người chết, 28 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 164 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 302 vụ cháy, giảm 3 người chết, tăng 7 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng 116,2 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 571 vụ, cứu được 144 người mắc kẹt trong đám cháy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng hoa các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: PV

Để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống cháy nổ quy mô lớn, diễn biến phức tạp của các lực lượng trên địa bàn thành phố. UBND thành phố tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam.

Kịch bản diễn tập đặt ra 3 tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố phức tạp xảy ra đối với loại hình xưởng sản xuất quy mô lớn, làm hơn 100 người mắc kẹt cần được cứu nạn; huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng, với 50 xe chữa cháy, xe chuyên dùng cùng nhiều phương tiện tham gia; có sự phối hợp, hiệp đồng của nhiều sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ.

Tình huống giả định. Ảnh: PV

Tình huống giả định. Ảnh: PV

Theo tình huống giả định, vào 9h ngày 28-11-2026, hệ thống cảm biến nhiệt độ của máy ép nhiệt tại xưởng ép nhiệt của công ty bị lỗi, khiến nhiệt độ tăng cao, phát sinh cháy. Đám cháy lan vào nhựa nguyên liệu, thành phẩm và các máy ép nhiệt bên cạnh, làm sập đổ một phần cấu kiện xây dựng. Khói, khí độc bao trùm nhà xưởng, nơi có khoảng 300 công nhân đang làm việc.

Cùng thời điểm, tại xưởng in sơn hoàn thiện bên cạnh cũng xảy ra cháy do ảnh hưởng của khói, khí độc. Khoảng 500 công nhân tại đây nhanh chóng di chuyển thoát nạn. Trong quá trình sơ tán, hàng hóa đổ vào dây chuyền sản xuất gây chập điện, dẫn đến cháy; nhiều người bị mắc kẹt trong công trình sập đổ.

Robot chữa cháy tại buổi diễn tập. Ảnh: PV

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: PV

Phương án diễn tập được chia thành 5 giai đoạn, bắt đầu từ lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa và các công ty lân cận triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp đó, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố được huy động.

Công an thành phố đồng thời đề nghị điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đến phối hợp. Lãnh đạo Công an thành phố báo cáo UBND thành phố huy động lực lượng, phương tiện các sở, ngành. Khi lực lượng được tập kết đầy đủ, chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ra lệnh tổng tấn công dập tắt đám cháy. Các lực lượng sau đó tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Tình huống giả định. Ảnh: PV

Tình huống giả định. Ảnh: PV

Cuộc diễn tập huy động 2.300 người thuộc 56 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ. Huy động 47 phương tiện các loại, trong đó có 2 robot chữa cháy, 2 xe thang, 12 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục, 4 xe cứu nạn, cứu hộ. Các thiết bị chuyên dụng như radar, camera dò tìm trong công trình sập đổ, chó nghiệp vụ và flycam cũng được sử dụng để tìm kiếm người bị nạn.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá, các lực lượng đã thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ”, khai thác thành thạo các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại.

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia vào buổi diễn tập. Ảnh: PV

Huy động tổng lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trong buổi diễn tập. Ảnh: PV

Các nhiệm vụ chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm, cứu người, cứu tài sản, khống chế và dập tắt đám cháy được triển khai khẩn trương, khoa học, đúng quy trình. Công tác thông tin liên lạc, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự được tổ chức đồng bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản.

Các lực lượng hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của buổi diễn tập. Ảnh: PV

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định, buổi diễn tập được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do UBND thành phố đề ra. Kết quả diễn tập là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.