Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chánh án TAND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo Hội nghị Hội thẩm nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội nghị có gần 80 Hội thẩm nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Lai Châu tham dự. Đợt tập huấn Hội thẩm nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp áp dụng pháp luật trong giải quyết, xét xử các loại án, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng được xây dựng theo hướng kết hợp phương pháp nghiên cứu hồ sơ với kỹ năng tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính; đồng thời cập nhật Luật Tư pháp người chưa thành niên. Vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân và việc trao đổi kinh nghiệm xét xử cũng được xác định trong kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị Hội thẩm nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên; giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tố tụng hành chính sơ thẩm và kỹ năng tại phiên tòa.

Hội nghị phân công các Thẩm phán có kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp giảng dạy.

Giảng viên có trách nhiệm chuẩn bị nội dung bài giảng, tài liệu để trao đổi với Hội thẩm, tạo điều kiện gắn việc bồi dưỡng kiến thức với những vấn đề đặt ra trong hoạt động xét xử.

Ông Vàng Xuân Hiệp - Phó Chánh án TAND tỉnh Lai Châu trình bày chuyên đề tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án Nguyễn Xuân Hòa đề nghị các Hội thẩm chủ động học tập, tích cực thảo luận, rèn luyện phẩm chất và vận dụng kiến thức vào nhiệm vụ, góp phần bảo đảm phán quyết khách quan, đúng pháp luật.