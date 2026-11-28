Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 231-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng.

Quy định 231 gồm 3 chương, 8 điều, áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Đảng Cộng sản

Bộ Chính trị xác định trách nhiệm giải trình trong Đảng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu giải trình.

Việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, phải phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan.

Quy định đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc yêu cầu giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục; không được lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Theo Quy định, cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm giải trình những vấn đề cần làm rõ thuộc trách nhiệm của mình khi có yêu cầu. Nội dung giải trình phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện; kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, xử lý khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

Việc giải trình được thực hiện trực tiếp tại hội nghị, cuộc họp do cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu giải trình tổ chức hoặc tại hội nghị cấp ủy, cuộc họp chi bộ nơi cấp ủy viên, đảng viên yêu cầu giải trình là thành viên, tham gia sinh hoạt.

Quy định cũng xác lập rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể. Người có trách nhiệm giải trình phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, trung thực, kịp thời; được trình bày ý kiến, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và được đề nghị điều chỉnh thời hạn giải trình khi có lý do chính đáng. Người có quyền yêu cầu giải trình phải bảo đảm yêu cầu đúng căn cứ, đúng thẩm quyền, xem xét khách quan, toàn diện và có trách nhiệm ban hành kết luận sau giải trình.

Kết quả giải trình phải được lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải trình theo quy định. Đây là cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ.

Đáng chú ý, Quy định xác định các hành vi vi phạm trách nhiệm giải trình, gồm: không thực hiện giải trình khi có yêu cầu mà không có lý do chính đáng; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc giải trình; không lưu trữ, quản lý hồ sơ theo quy định; yêu cầu giải trình không đúng thẩm quyền, không có căn cứ; lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để can thiệp trái quy định hoặc gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tương ứng với mức độ vi phạm hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị giao các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định; Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đưa kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ; Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì công tác nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền; Ban Nội chính Trung ương chủ trì hướng dẫn cụ thể về nội dung, trình tự, cách thức giải trình, quản lý hồ sơ, dữ liệu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.