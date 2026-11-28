Trước đó, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) cùng Tổ công tác kinh tế, hạ tầng UBND phường kiểm tra đột xuất căn nhà trên đường Tam Bình (phường Hiệp Bình).

Lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.H. (sinh năm 1982, trú tại địa chỉ trên) sang chiết gas trái phép. Tang vật thu giữ gồm 39 bình gas mini có gas bên trong, 173 vỏ bình gas mang nhiều nhãn hiệu, một bình gas loại 12kg và một bình loại 6kg.

Số bình gas được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: HT

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. khai nhận thực hiện việc sang chiết gas để cung cấp cho các quán nhậu, tiệm tạp hóa trên địa bàn trong nhiều năm qua.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, xử lý theo thẩm quyền. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 tiếp tục phối hợp theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý.

Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh gas thiếu an toàn.