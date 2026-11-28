Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH), gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều website, trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh, thông tin quảng cáo và chào bán sản phẩm pháo hoa với các tên gọi như “Pháo hoa Bộ Công an”, “Giàn phun sao Bộ Công an”, “Pháo hoa chính hãng”, “Hàng nội bộ”... Một số quảng cáo sử dụng logo, biểu tượng và thông tin liên quan đến lực lượng Công an nhân dân nhằm tạo lòng tin, thu hút người mua để trục lợi.

Theo quy định tại Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ, việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa và kinh doanh pháo hoa phải do các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật quy định.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, đến nay, đơn vị chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an để kinh doanh pháo hoa theo quy định. Vì vậy, người dân cần thận trọng trước các website, tài khoản, cá nhân tự giới thiệu là đơn vị, đại lý hoặc nhà phân phối pháo hoa của Bộ Công an; không tin tưởng quảng cáo sử dụng logo, hình ảnh, tên gọi của lực lượng Công an nhân dân.

Để tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa đảo, người dân cần kiểm tra tên tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh; địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, người đại diện và thông tin liên hệ. Người mua nên yêu cầu người bán cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách kinh doanh hợp pháp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh theo quy định áp dụng đối với hoạt động đó.

Người dân cũng cần kiểm tra nhãn hàng hóa, tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các thông tin liên quan trên bao bì; đối chiếu nội dung quảng cáo với thông tin được công bố trên các kênh chính thức của Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và cơ quan chức năng.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH lưu ý, hình ảnh sản phẩm, logo, giấy chứng nhận, hóa đơn hoặc video giới thiệu đăng tải trên mạng đều có thể bị sao chép, chỉnh sửa, làm giả. Vì vậy, người dân cần kiểm chứng thông tin với cơ quan có thẩm quyền, không chỉ dựa vào tài liệu do người bán tự cung cấp; không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán cho tài khoản cá nhân không xác định được chủ thể hoặc giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh, video và lời giới thiệu trên mạng.

Theo Điều 3, Điều 5, Điều 14 và Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2023, năm 2026), các quy định về pháo gồm phân loại pháo, hành vi bị nghiêm cấm, điều kiện kinh doanh và việc sử dụng pháo. Người dân chỉ sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm điều kiện theo quy định; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép hoặc tiếp tay cho hoạt động quảng cáo, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo thương hiệu hay danh nghĩa cơ quan nhà nước. Tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội hoặc cá nhân có dấu hiệu giả mạo sản phẩm pháo hoa của Bộ Công an, quảng cáo sai sự thật hoặc kinh doanh pháo hoa không đúng quy định, người dân cần lưu lại đường link, tên tài khoản, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh quảng cáo và nội dung trao đổi. Nếu đã giao dịch, cần lưu giữ hóa đơn, chứng từ, thông tin chuyển khoản, tin nhắn và tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin về vụ việc có thể được thông báo, cung cấp cho Công an xã, phường nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, xử lý. Người dân không tự ý chia sẻ, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận, quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, vi phạm pháp luật.