Xã Thạch Bình còn 194 hộ bị chia cắt do mưa lũ

Nhà ở của nhiều hộ dân tại xã Thạch Bình vẫn bị ngập nước.

Xã Thạch Bình đã phải tổ chức sơ tán 180 hộ với 584 nhân khẩu. Hiện tại vẫn còn 375 hộ với 1.362 nhân khẩu bị ngập.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, có 2 hộ, 12 nhân khẩu bị sạt lở đất vào nhà.

Địa phương đã hỗ trợ 682 suất mì tôm và nước uống cho các hộ dân bị ngập úng và phải sơ tán.

Xã Thạch Bình hỗ trợ thực phẩm và nước uống cho các hộ phải sơ tán.

Hiện tại diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thạch Bình bị ngập úng là 1.300 ha.

Hơn 1.300 ha sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thạch Bình bị ngập úng

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, xã Thạch Bình sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến của mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp xuống địa bàn các thôn, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.