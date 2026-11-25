Tờ giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng được người em trai gìn giữ suốt hơn 50 năm, nhưng phần mộ của anh vẫn chưa được xác định. Những mẫu ADN gia đình vừa cung cấp mở ra hy vọng tìm lại người thân. Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Né, người được gia đình cho biết từng tổ chức lễ cưới với liệt sĩ, mong muốn được xác minh quan hệ hôn nhân để xem xét công nhận chế độ vợ liệt sĩ theo quy định.