Vứt xe chạy bộ, lộ đồ gian
Trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào chiều 23-11, tổ tuần tra Công an phường An Hải phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô-tô không gắn BKS, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, 2 đối tượng bất ngờ bỏ xe, tháo chạy nên tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được 1 người, đưa về Công an phường để xác minh, làm rõ. Bước đầu, đối tượng khai tên là M.V.B.Y. (trú phường An Hải), còn người đã bỏ chạy là Đ.H (trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng). Qua xác minh, chiếc mô-tô liên quan đến vụ việc mang BKS 78AK-026.41, bị mất trộm vào rạng sáng 22-11. Hiện, Công an phường An Hải đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vut-xe-chay-bo-lo-do-gian-post361490.html