Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.

Trước khi trả lời kiến nghị của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự đau buồn, chia sẻ với Hà Nội và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, lời thăm hỏi sức khỏe đối với những người bị thương trong vụ nổ xảy ra vào sáng 24/11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố sớm ổn định cuộc sống, nơi ăn ở, sinh hoạt cho bà con nhân dân và tiếp tục kiểm tra, củng cố, đảm bảo an toàn các khu dân cư.

Ông cũng nói về việc trong hôm qua còn xảy ra vụ cháy cửa hàng ở phố Hàng Thiếc. Bày tỏ "rất buồn về những việc này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải làm sao để cho nhân dân an tâm, tránh tình trạng bất an "không biết giờ nào, ngày nào, cháy nổ thế nào, thiệt hại ra sao".

Đồng thời, ông nhận xét thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục hậu quả và đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của cử tri nên "những vấn đề chưa an toàn trong dân thì phải xử lý".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng công việc rất nhiều và mong muốn Hà Nội tiếp tục xử lý, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Theo thông tin từ UBND phường Đống Đa, khoảng 8h ngày 24/11, trên địa bàn phường xảy ra vụ nổ khí gas, không gây hỏa hoạn nhưng khiến 2 nhà bị sập đổ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Tính đến chiều 24/11, có 16 nạn nhân được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, trong đó 6 người tử vong ngay sau vụ việc. Đến tối hôm qua, một nữ bệnh nhân 24 tuổi bị đa chấn thương đã tử vong, nâng tổng số người tử nạn lên 7. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình có người tử vong vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Trần Thường