Ngăn chặn vi phạm từ cơ sở

Bắc Ninh có diện tích rừng rộng lớn, hệ thống sông, hồ phong phú, là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã và thủy sản. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ và lợi nhuận từ việc mua bán động vật hoang dã, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển trái phép vẫn diễn ra. Tại một số địa phương, tình trạng sử dụng xung điện khai thác thủy sản chưa được ngăn chặn triệt để.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa phối hợp với Công an phường Vân Hà phóng sinh chim hoang dã.

Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 của Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 4/11/2025 về tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. UBND thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành cấp thành phố; chỉ đạo các xã, phường thành lập tổ công tác liên ngành cấp xã. Các lực lượng phối hợp nắm tình hình địa bàn, rà soát cơ sở gây nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các địa bàn có diện tích rừng lớn, vùng ven sông, hồ; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây nuôi động vật hoang dã. Nội dung chủ yếu là phổ biến các quy định của pháp luật, giá trị của đa dạng sinh học, tác hại của việc săn bắt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và khai thác thủy sản bằng phương thức tận diệt. Nhấn mạnh các mức xử phạt theo quy định của pháp luật, nếu tái phạm hoặc mức độ nặng có thể bị xử lý hình sự.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Lạng Giang kiểm tra hoạt động gây nuôi động vật hoang dã tại phường Kép.

Từ tháng 11/2025 đến nay, các lực lượng tổ chức 426 đợt tuyên truyền, 35 hội nghị với gần 2,7 nghìn lượt người tham dự; đăng tải 77 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và gây nuôi động vật hoang dã đã ký 479 bản cam kết không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Tại các xã miền núi như Sơn Động, An Lạc, Vân Sơn, Tây Yên Tử, Sơn Hải, Tân Sơn, Sa Lý…, lực lượng kiểm lâm tổ chức tuyên truyền lưu động, lồng ghép phổ biến pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, trường học; hướng dẫn các hộ gây nuôi động vật rừng thực hiện quy định về nguồn gốc con giống, điều kiện gây nuôi, phòng, chống dịch bệnh. Việc quản lý chặt chẽ hoạt động gây nuôi tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần ngăn chặn nguy cơ hợp thức hóa động vật có nguồn gốc bất hợp pháp.

Qua rà soát, toàn thành phố hiện có 446 cơ sở gây nuôi động vật rừng với 32 loài, gần 40 nghìn cá thể. Trong đó, 219 cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 227 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường. Các loài được nuôi chủ yếu là rắn, cầy vòi hương, cầy vòi mốc, nhím, dúi, kỳ đà hoa…

Xử lý vi phạm, tái tạo nguồn lợi tự nhiên

Cùng với tuyên truyền, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở gây nuôi, nhà hàng, điểm kinh doanh chim cảnh; tuần tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư; giám sát hoạt động mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng.

Sau hơn một năm triển khai, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hành chính 62 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, tổng số tiền xử phạt hơn 387 triệu đồng. Tịch thu 1.710 cá thể động vật hoang dã, trong đó hơn 1.500 cá thể còn sống được thả về môi trường tự nhiên hoặc chuyển giao cho các trung tâm cứu hộ. Thu giữ, tiêu hủy hơn 8.100 mét lưới cùng hàng trăm thiết bị, vật dụng dùng để dẫn dụ, bẫy chim và nhiều phương tiện, dụng cụ khai thác thủy sản trái phép.

Lực lượng chức năng hướng dẫn chủ nhà hàng tại phường Tiền Phong ký cam kết không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ án hình sự với 10 bị can liên quan đến động vật hoang dã. Điển hình là vụ nuôi nhốt trái phép 267 cá thể động vật hoang dã tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm như niệc mỏ vằn, hồng hoàng, cầy mực... Lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý các vụ vi phạm liên quan đến da, xương hổ tại các xã Xuân Cẩm, Bảo Đài; vận chuyển trái phép 40 kg vảy tê tê tại phường Võ Cường; nuôi nhốt trái phép hàng chục cá thể chim hoang dã tại một nhà hàng ở phường Từ Sơn.

Đồng chí Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các tăng ni, phật tử phóng sinh cá xuống sông Đuống.

Bên cạnh xử lý nghiêm vi phạm, ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ sở tôn giáo hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng cách, gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Từ đầu năm đến nay, thành phố tổ chức 2 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản với tổng số 250 nghìn con cá giống, trọng lượng gần 25 tấn.

Khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả bảo vệ

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, tính đến tháng 11/2026, trên địa bàn thành phố chưa phát hiện điểm nóng về vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản; không có chợ, tụ điểm mua bán trái phép động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm mét lưới, 15 cọc tre trên cánh đồng thuộc thôn Phú Cầu, xã Mỹ Thái.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn. Do Bắc Ninh chưa có trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nên khi thu giữ những cá thể cần cứu hộ, lực lượng chức năng phải liên hệ, chuyển giao cho các trung tâm ở địa phương khác. Trong khi đó, các trung tâm này chủ yếu ưu tiên tiếp nhận những loài nguy cấp, quý, hiếm nên việc bố trí nơi chăm sóc, cứu hộ các loài khác gặp khó khăn. Hoạt động mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng khó kiểm soát. Các đối tượng săn bắt chim hoang dã, sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép thường hoạt động vào ban đêm, tại những khu vực vắng người qua lại, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Tại một số địa phương, việc kiểm tra các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, kinh doanh chim cảnh và giám sát hoạt động phóng sinh chưa thường xuyên.

Thực tế cho thấy, để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cần bám sát địa bàn, phát huy vai trò giám sát của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở. Đồng chí Đào Văn Thịnh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa cho biết, cùng với tuyên truyền, vận động, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an địa phương tuần tra, xử lý vi phạm. Đơn cử, để bắt quả tang ông N.A.T, trú tại tổ dân phố Sơn Quang có hành vi bẫy bắt chim di cư, cán bộ kiểm lâm và Công an phường Vân Hà phải mất nhiều ngày trinh sát, tổ chức ra quân từ hơn 2 giờ sáng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm mét lưới, nhiều cọc tre, thiết bị dẫn dụ, bẫy chim cùng nhiều cá thể chim còn sống. Sau vụ việc, đối tượng vi phạm đã bị xử lý; những cá thể cò, vạc... còn sống được trả về môi trường tự nhiên.

Đồng chí Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, ký cam kết mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; chính quyền cơ sở nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn. Mỗi người dân cần tự giác thực hiện những nội dung đã cam kết, không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, không sử dụng các phương tiện khai thác thủy sản bị cấm, tích cực tố giác hành vi vi phạm. Khi cam kết trở thành hành động thường xuyên của mỗi người dân, công tác bảo vệ đa dạng sinh học mới thực sự đạt hiệu quả bền vững.

Các tổ công tác liên ngành cấp thành phố, cấp xã tăng cường phối hợp, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại từng địa bàn; kịp thời chấn chỉnh những đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt, không để hình thành các tụ điểm mua bán trái phép động vật hoang dã.

Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm, ngành Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thành phố đầu tư kho bảo quản tang vật đạt tiêu chuẩn, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, phương tiện chuyên dụng vận chuyển động vật hoang dã; thành lập Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trực thuộc Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử.

Cùng với xử lý nghiêm vi phạm, cần kiên trì vận động người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, không sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp làm thực phẩm, quà biếu; không phóng sinh tùy tiện hoặc khai thác thủy sản bằng phương thức tận diệt; phát huy vai trò của cộng đồng trong phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương về các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.