Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, trên đường đi làm qua khu vực giữa hẻm 718, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vương Hoàng Phước phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi.

Qua kiểm tra, bên trong ví có số tiền hơn 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1986 và giấy đăng ký xe mô tô.

Thiếu tá Vương Hoàng Phước trao lại chiếc ví nhặt được cho người đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được tài sản, Thiếu tá Vương Hoàng Phước đã chủ động tìm cách liên hệ, thông tin để tìm chủ sở hữu, với mong muốn sớm trao trả đầy đủ tài sản và giấy tờ cho người đánh rơi.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Chí Linh đã đến liên hệ và nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền, giấy tờ bên trong.

Vui mừng khi nhận lại tài sản, ông Nguyễn Chí Linh gửi lời cảm ơn chân thành đến Thiếu tá Vương Hoàng Phước vì hành động đầy trách nhiệm.