Một người đi bộ đường dài đã phát hiện hài cốt người tại khu vực hẻo lánh dọc theo một tuyến đường mòn ở miền Nam California (Mỹ), theo thông tin từ giới chức địa phương.

Trong thông cáo báo chí, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ventura cho biết, khoảng 12h02 ngày 17/11 (giờ địa phương), một người đi bộ đường dài đã trình báo về việc phát hiện hài cốt người tại khu vực hẻo lánh thuộc tuyến đường mòn Santa Paula Canyon.

Khi trình báo, người này cũng cung cấp tọa độ GPS của vị trí phát hiện hài cốt cho cảnh sát.

Hình ảnh hẻm núi Santa Paula ở bang California (Mỹ).

Trong thông báo ngày 23/11, nhà chức trách cho biết Đơn vị Hàng không thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ventura cùng các điều tra viên thuộc đơn vị phụ trách các vụ án nghiêm trọng đã được huy động để thu hồi hài cốt.

Các điều tra viên cùng một chuyên viên thuộc Văn phòng Giám định pháp y hạt Ventura đã được trực thăng đưa đến khu vực hẻo lánh nói trên để tiến hành thu hồi hài cốt.

“Các điều tra viên đã thu giữ một số trang phục được cho là có liên quan đến hài cốt, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào giúp xác định danh tính người đã tử vong”, nhà chức trách cho biết.

Ngay sau đó, hài cốt được đưa đến Văn phòng Giám định pháp y hạt Ventura để tiến hành phân tích chuyên sâu. Tuy nhiên, do tình trạng của hài cốt, các điều tra viên chưa thể xác định độ tuổi, giới tính hay nguồn gốc dân tộc của người tử vong.

“Văn phòng Giám định pháp y hạt Ventura sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra bổ sung nhằm thu thập thông tin phục vụ việc xác định danh tính hài cốt. Nguyên nhân và tính chất của cái chết sẽ được xác định sau khi hoàn tất quá trình giám định”, nhà chức trách thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.