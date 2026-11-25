Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, trên đường đi làm qua khu vực giữa hẻm 718, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Thiếu tá QNCN Vương Hoàng Phước phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi. Qua kiểm tra, bên trong ví có số tiền hơn 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1986 và giấy đăng ký xe mô tô.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, đồng chí Phước đã chủ động tìm cách liên hệ, thông tin để tìm chủ sở hữu, với mong muốn sớm trao trả đầy đủ tài sản và giấy tờ cho người đánh rơi. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Chí Linh đã đến liên hệ và nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền, giấy tờ bên trong. Vui mừng khi nhận lại tài sản, anh Linh gửi lời cảm ơn chân thành đến Thiếu tá QNCN Vương Hoàng Phước vì hành động trung thực, đầy trách nhiệm.

Thiếu tá QNCN Vương Hoàng Phước có hành động đẹp khi nhặt được của rơi bàn giao lại cho người đánh mất.

Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì nhân dân phục vụ của người quân nhân cách mạng. Hành động đẹp của Thiếu tá QNCN Vương Hoàng Phước không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống mà còn tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.