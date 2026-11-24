Như Báo Quân đội nhân dân đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 24-11, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực nhà số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, làm sập một phần nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4 (mặt phố Nguyễn Văn Tuyết), gây hư hỏng nhiều công trình lân cận. Nhiều nhà dân, cửa hàng bị nứt tường, vỡ kính, đổ sập mái tôn.

Vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội) sáng 24-11 làm sập, hư hỏng nhiều nhà dân, cửa hàng lân cận.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đỗ Thanh Tùng, Chính trị viên Ban CHQS phường Đống Đa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS phường huy động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân của các tổ dân phố lân cận cơ động đến hiện trường, tham gia sơ cứu, vận chuyển người bị thương; sau đó phối hợp bố trí các chốt, phong tỏa hiện trường.

Lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả vụ nổ.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm người bị thương, đồng thời đánh giá thiệt hại các công trình lân cận.

“Ban CHQS phường đã báo cáo lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng cháy, chữa cháy-Phòng hóa (Bộ Tham mưu Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) được huy động đến hiện trường, phối hợp khắc phục hậu quả vụ nổ”, Thượng tá Đỗ Thanh Tùng thông tin thêm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện công trình liền kề khu vực xảy ra vụ nổ có dấu hiệu mất an toàn, nguy cơ sập đổ, Ban CHQS phường Đống Đa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo lãnh đạo UBND phường tổ chức đánh giá thiệt hại, di dời người dân tại những ngôi nhà bị hư hỏng.

Hiện trường vụ việc được phong tỏa để bảo đảm an toàn cho người dân.

Quang cảnh sau vụ nổ.

Theo Công an TP Hà Nội, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng tại hiện trường đã đưa người bị thương ra ngoài, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.