Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng 25/11, Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị Hiền (SN 1991, thường trú tại tổ dân phố Kỳ Nam, phường Hoành Sơn) về việc nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng nhưng không xác định được người gửi.

Chị Bùi Thị Hiền trả lại số tiền của a N.. Ảnh: CA. ↵

Theo trình báo, ngày 23/11, tài khoản ngân hàng của chị Hiền bất ngờ nhận được số tiền 241 triệu đồng. Do không xác định được người chuyển tiền, chị đã đến cơ quan công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn đã tiến hành xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh N., thường trú tại tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng công an sau đó đã liên hệ với anh N., hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp với chị Hiền hoàn trả toàn bộ số tiền 241 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Bùi Thị Hiền góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.