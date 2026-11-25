Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Đức, thu hồi tài sản vụ trộm.

Trước đó, nhận được tin báo về vụ mất trộm tài sản gồm nhiều trang sức vàng bạc và tiền mặt (tổng giá trị khoảng 470 triệu đồng) tại một nhà dân tại xã Hùng Chân, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương rà soát, xác minh. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Vang Văn Đức là đối tượng thực hiện vụ trộm và đã trốn khỏi địa phương. Khẩn trương truy xét, lực lượng Công an đã bắt được Đức đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng). Bước đầu, Đức khai nhận đã gây ra vụ trộm và chôn số tài sản trong vườn nhà nên cơ quan Công an đã thu hồi tài sản, trao trả bị hại.